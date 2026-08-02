القبض على بلطجي روع المواطنين بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المارة بالسب والتلويح بسلاح أبيض وقيام سيدتين بمحاولة تهدئته بمطروح.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بتاريخ 30 يوليو المنقضى لخلافات بينه وبعض جيرانه بالعقار محل سكنه وأن السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو هما شقيقتيه حال قيامهما بمحاولة تهدئته ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





