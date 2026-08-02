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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المؤبد لخفير شرع في قتل زوجته طعنًا بسبب خلافات زوجية بالعبور

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد على خفير، بعد إدانته بالشروع في قتل زوجته إثر خلافات زوجية وشكه في سلوكها، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض داخل مسكنهما بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب، وعضوية المستشارين محمد فوزي الجبري، وأمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوي، وأمانة سر محمد مهدي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم، البالغ من العمر 42 عامًا، عقد العزم على قتل زوجته، وأعد سلاحًا أبيض "سكين" ونفذ اعتداءه، مسددًا لها عدة طعنات، استقرت إحداها في منطقة الصدر، قاصدًا إزهاق روحها.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها نجت من الموت بعد إسعافها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث حالت الرعاية الطبية دون اكتمال الجريمة.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت إلى معاقبته بالسجن المؤبد.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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