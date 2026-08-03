المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة جوهر الهيروين والحشيش بقصد الترويج والبيع، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم "محمد أ. د. أ"، 26 عاما، عامل، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 5014 لسنة 2026 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1508 لسنة 2026 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 مارس 2026، أحرز جوهرا مخدرا شمل «الهيروين وأحادي أستيل المورفين وأحد مشتقات الفينثيل أمين والحشيش»، وكان ذلك بقصد الإتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.