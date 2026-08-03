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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدًا.. قصور الثقافة تطلق برنامج "شاطئ الفن" ببورسعيد

شاطىء الفن
شاطىء الفن
أحمد البهى

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مساء غدًا الثلاثاء، فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة بورسعيد، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

تنفذ الفعاليات بمسرح ساحة مصر، وتشمل 27 عرضا فنيا مجانيا وذلك حتى 27 أغسطس المقبل، بمشاركة فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويفتتح البرنامج مع عروض لفرقتي أسيوط للفنون الشعبية وبورسعيد للموسيقى العربية، ويشهد يوم الأربعاء 5 أغسطس حفلا غنائيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، ويشهد يوم الخميس 6 أغسطس عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي، ويختتم الأسبوع مع عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

ويقام السبت 8 أغسطس عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، ويستضيف مسرح ساحة مصر الأحد 9 أغسطس فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، ويشهد الاثنين 10 أغسطس حفلا غنائيا لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 11 أغسطس مع حفل لفريق كورال أطفال بورسعيد، ويقدم الأربعاء 12 أغسطس عرض فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، بينما يقام الخميس 13 أغسطس عرضا فنيا لفرقة المنيا للفنون الشعبية، ويشهد الجمعة 14 أغسطس عروضا لفرقتي بورسعيد للفنون الشعبية وتوشكى التلقائية.

تفاصيل شاطىء الفن: 

ويقدم السبت 15 أغسطس عرض فني لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، يليه يوم الأحد 16 أغسطس عرض لفرقة أوبرا عربي، ويستضيف مسرح ساحة مصر الاثنين 17 أغسطس فرقة الغربية للفنون الشعبية، ويشهد الثلاثاء 18 أغسطس حفلا غنائيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية.

ويتجدد اللقاء مع عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم الأربعاء 19 أغسطس، يليه يوم الخميس 20 أغسطس عرض  لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، ويقدم فريق كورال التذوق للموسيقى العربية حفلا غنائيا يوم الجمعة 21 أغسطس، يعقبه عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية يوم السبت 22 أغسطس، فيما تقدم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية حفلها الفني يوم الأحد 23 أغسطس.

ويقام يوم الاثنين 24 أغسطس حفل فني لفرقة التنورة التراثية، يعقبها فرقة أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يوم الثلاثاء 25 أغسطس، وتقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية حفلها الأربعاء 26 أغسطس، على أن يسدل الستار على البرنامج يوم الخميس 27 أغسطس بعروض لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وفريق كورال أطفال بورسعيد.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة بورسعيد، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى إثراء الحركة الثقافية والفنية بالمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف.

الدكتور عبد العزيز قنصوة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة شاطئ الفن

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