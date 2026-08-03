أخبار التوك شو.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الجو بعد ساعات.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الاثنين 3 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5083 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5930 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6777 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47440 جنيه.



تحرك أسعار الأدوية.. الشعبة تكشف الحقيقة بعد تطبيق التتبع الدوائي

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة بدأت في تطبيق نظام التتبع العالمي للدواء، موضحًا أن المرحلة الأولى شملت أدوية الجدول، أو ما تُعرف بأدوية المنومات، ثم الأدوية المستوردة، والآن يتم تطبيق النظام على الأدوية المحلية التي تنتجها الشركات الكبرى.وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن نظام تتبع الدواء يقوم على متابعة رحلة الدواء منذ إنتاجه داخل المصنع، ثم انتقاله إلى الموزع، وبعد ذلك إلى الصيدلية، وصولًا إلى المريض، بما يضمن إحكام الرقابة على جميع مراحل التداول.

مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح

أثار الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين فجر اليوم حالة من القلق، خاصة مع الإحساس بالهزة في مناطق متفرقة، إلا أن المختصين أكدوا أن الوضع لا يدعو إلى الخوف.

فبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، تقع مصر خارج الأحزمة الزلزالية الرئيسية، كما أن الهزة وتوابعها جاءت ضمن النشاط الطبيعي المعروف في المنطقة، دون أن تمثل أي تهديد للبنية التحتية أو الأرواح.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 3 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.22 جنيه

سعر الشراء: 51.08 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.77 جنيه

سعر الشراء: 58.60 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.61 جنيه

سعر الشراء: 68.42 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.64 جنيه

سعر الشراء: 13.60 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.



كبير الأثريين: المصريون القدماء سبقوا عصرهم في مقاومة الزلازل وبناء الحضارة

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن المصريين القدماء راعوا فكرة الزلازل عند البناء، حيث إنه كلما زاد عرض القاعدة زادت قوة التماسك، كما استخدموا الخشب أو البرونز بين الأحجار لزيادة المتانة والقدرة على التصدي لمثل هذه الهزات الأرضية.

وأكد شاكر أهمية الاستفادة من خبرات القدماء وعلومهم بدلًا من استخدامها للتفاخر، مضيفًا أن هناك 12 بردية في علم الطب تصف العديد من الأمراض وطرق علاجها، وأن تجربة الوصفات المذكورة، حتى لو كانت بدائية أو غريبة للبعض، فإنها إن لم تنفع فلن تضر.

واستشهد خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، بقصة الملكة تي، التي اندهش الكثيرون من جمال شعرها رغم تقدمها في العمر، وذلك خلال نقل المومياوات الملكية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أطول فترة كسوف للشمس في محافظة الأقصر، وذلك في الثاني من أغسطس عام 2027، مشيرًا إلى أن عددًا من كبرى شركات السياحة بدأت الترويج لهذا الحدث الفريد، ناصحًا الإعلام وقطاع السياحة بالاستعداد والاستفادة منه.



الناس مش لاقيين تمن الأكل ولا العلاج.. نواب يهاجمون هيئة المعاشات



رغم الوعود التي سبقت موعد صرف معاشات شهر أغسطس، بحل الأعطال الفنية التي عطلت عمليات الصرف، لا تزال شكاوى عدد من أصحاب المعاشات تتواصل بسبب استمرار بعض المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، وعدم صرف المعاش.

وأكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن أزمة عدم صرف المعاشات لبعض المواطنين تمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الأداء الحكومي، خاصة بعد الوعود التي أُعلنت بشأن إنهاء الأزمة مع بداية شهر أغسطس.



الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الجو بعد ساعات

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة وبلوغ الموجة الحارة ذروتها، تبدأ الأحوال الجوية في استعادة قدر من الاعتدال تدريجيًا.



وتشير أحدث التوقعات إلى انكسار حدة الموجة الحارة، مع بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء على أغلب أنحاء البلاد، لتتراجع القيم تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الطقس حارًا نهارًا، لكنه أقل شدة، بينما تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

بلاش بطيخ كثير.. تحذير عاجل للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

أثارت الشائعات المتداولة حول البطيخ حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، وتباينت الآراء بين التحذير من تناوله والتشكيك في سلامته.

وأكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن البطيخ يُعد من أفضل الفواكه الصيفية لما يتميز به من محتوى مائي مرتفع وعناصر غذائية مهمة تساعد على ترطيب الجسم ودعم الصحة العامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتدال في تناوله لتجنب أي مشكلات هضمية.