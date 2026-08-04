قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء النوم للسكينة والاطمئنان.. أدعية نبوية للتخلص من الفزع والأرق قبل النوم
انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| حالة الطقس في مصر اليوم
نشأت الديهي: تحويل الدعم إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقيه
بالتراضي.. تفاصيل جلسة في الزمالك أنهت عقد سيف الدين الجزيري
تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية
بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان شقيق محمد هنيدي من مسجد الرضوان
ترامب: الهجرة غير الشرعية وأزمة الطاقة يقتلان أوروبا
هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟
حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء
بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء
وصلت 100 جنيه .. زيادة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء
بناءً على رغبة أسرة الفنان.. منع تصوير جنازة شقيق محمد هنيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026: تجنّب المبالغة

برج الاسد
برج الاسد

يتميز مولود برج الأسد بالشخصية القوية والثقة الكبيرة بالنفس، كما يعرف بحبه للنجاح والظهور وقدرته على جذب انتباه من حوله، ويميل دائمًا إلى تحمل المسؤولية والسعي لتحقيق أهدافه بحماس وإصرار.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

يتطلب اليوم انضباطًا أكثر من مجرد استعراض. قد تستيقظ وأنت تشعر بالعزيمة، لكن سرعان ما يمتلئ يومك بمطالب صغيرة، وتصحيحات عملية، وضرورة البقاء متيقظًا لسلوك الآخرين. اجعل خططك بسيطة واستراتيجيتك سرية حتى تستقر الأمور. 

توقعات برج الأسد صحيا

 قد يؤدي تجاهل التعب إلى العصبية، وتوتر العضلات، أو اضطراب النوم لاحقًا. يساعد التمدد اللطيف، خاصةً للرقبة والكتفين، إلى جانب فترات قصيرة بعيدًا عن الشاشات والضوضاء، على استعادة التوازن. اجعل أمسيتك أكثر راحةً مما يوحي به جدولك اليومي. 

توقعات برج الأسد عاطفيا

 قد تشعر اليوم ببعض عدم الاستقرار في علاقاتك. إذا كنتَ في علاقة، فقد يبدو شريكك شارد الذهن أو غير متفاعل عاطفياً لجزء من اليوم. تجنّب المبالغة في تفسير الصمت أو الدخول في جدالات غير ضرورية حول أمور تافهة. إذا كان هناك ما يزعجك، فعبّر عنه بهدوء…

برج الأسد اليوم مهنيا

يُعد هذا اليوم مناسباً للدراسة والعمل الإبداعي والتطور المهني. يمكن للطلاب أن يحققوا أداءً جيداً في العروض التقديمية والمقابلات والمواد الدراسية التي تتطلب الإبداع والفهم..

توقعات برج الأسد الفترة المقبلة

تتطلب إدارة الشؤون المالية تخطيطًا سليمًا. يُمكن الإنفاق على العمل، والسفر، والاحتياجات المهنية، أو الالتزامات الاجتماعية، ولكن يُنصح بالحرص على أن يكون ذلك عمليًا. يبدو الدخل مستقرًا من خلال العمل المنتظم أو التجارة، مع ضرورة التعامل بحذر مع المسائل المالية المشتركة

برج الأسد حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الاسد اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

للسيدة صاحبة فيديو الزوج

سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

حالة الطقس

هل تستمر الموجة الحارة حتى نهاية أغسطس؟.. تحذير عاجل

محافظ الدقهلية

عقب الزلزال.. تفعيل خطة الطوارئ وانعقاد غرفة إدارة الأزمة بالدقهلية

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد