الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص "يستقل سيارة بدون لوحات معدنية" بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائمة على النشر "مصابة بكدمة "– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) طرف ثان: (مدير شركة "مصاب بسحجات متفرقة"– مقيم بدائرة القسم) لخلافات صداقة بينهما قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح.



وفى وقتٍ لاحق قامت المذكورة بنشر مقطع فيديو المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى لسيارة المشكو فى حقه "بدون لوحات معدنية" ، وأمكن ضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (المشكو فى حقه) .



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

