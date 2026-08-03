طفل يقود أتوبيس ويدهس عددا من المواطنين بالغربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الحادث

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة "أتوبيس نقل جماعى" والإصطدام بعدد من السيارات والإنقلاب بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا بوقوع حادث بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (سائق أتوبيس نقل جماعى - مقيم بدائرة المركز) حيث قرر بأنه حال قيامه بأداء فريضة الصلاة قام (حفيده سن "10") بقيادة الأتوبيس خاصته دون علمه مما أدى لإصطدامه بالسلم الخارجى لأحد المنازل وإنقلابه على أحد الأشخاص تصادف تواجدة بمحل الواقعة مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بالجسم ووفاته متأثراً بإصابته.



أمكن ضبط الأتوبيس المشار إليه "سارى التراخيص" وقائده وحفيده وبسؤال نجل المتوفى (مقيم بذات الدائرة) إتهمهما بالتسبب فى وفاة والده.



تم التحفظ على الأتوبيس، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

