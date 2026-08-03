الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير.. القبض على المتهمين بـ ذبـ ح 9 حمير بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام عدد من الأشخاص بذبح دواب "حمير" بجوار أحد المصارف المائية بسوهاج.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة طهطا بسوهاج بقيام بعض الأشخاص بذبح دواب "حمير" بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز .

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة طهطا) ، وضُبط بحوزتهم (أسلحة بيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – عدد 9 دواب "حمير " مذبوحة ومسلوخة الجلد) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة للحصول على الجلود الخاصة بالدواب المذبوحة لبيعها لأحد الأشخاص ، أمكن تحديده وضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة شندويل) ، وبمواجهته أقر بقيامه بشراء الجلود الخاصة بالدواب بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتنسيقاً مع الجهات البيطرية المختصة تبين أن الواقعة بهدف الحصول على جلود الدواب فقط دون لحومها.

