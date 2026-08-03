تقرير: ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ العالمية ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺻﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ بالشرق الأوسط ﻭﺗﺑﻧﻲ ﺍلمركزي الأمريكي ﻧﺑﺭﺓ ﻣﺗﺷﺩﺩﺓ

ﺷﻬﺩﺕ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ يوليو الماضي، ﻭﺗﺄﺛﺭﺕ ﺑﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ في منطقة الشرق الأوسط، ﻭﺍﻟﻧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺷﺩﺩﺓ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻲ الأمريكي (البنك المركزي)، ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﻭﺳﻡ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ.
ﻭوفقا لتقرير لمجموعة "كامكو" الكويتية للاستثمار، ﺳﺟﻠﺕ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭيكية ﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ﺣﺗﻰ ﺁﺧﺭ ﺟﻠﺳﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ يوليو 2026، ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻙ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺫﻛﺎء ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗﺟﺎﻭﺯ 2.4% ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺭ ﺟﻠﺳﺗﻲ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭﻩ، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺑﺄﺩﺍء ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘﺭ (-0.1%). ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﺅﺷﺭ ﻣﻭﺭﺟﺎﻥ ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻥ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 2.6% ﺣﺗﻰ ﻳﻭﻡ 29 يوليو 2026، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﻳﺫﻛﺭ.
ﻭأشار التقرير إلى أن ﺍﻟﻧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺷﺩﺩﺓ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻲ الأمريكي ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ خيبت ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ، ﻛﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺫﻛﺎء ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺟﺔ ﺗﺣﻭﻝ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻁﺎﻗﺎ ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺃﺷﺑﺎﻩ ﺍﻟﻣﻭﺻﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻌﺕ ﺑﺯﺧﻡ ﻗﻭﻱ؛ مما ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺑﻭﺭﺻﺎﺕ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﻳﺭﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﺭيكية.
ﻭذكر التقرير، أن ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻲ الأمريكي دفع ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﻋﻘﻭﺩ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﺩﻯ ﺗﺻﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 100 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭيكي ﻟﻠﺑﺭﻣﻳﻝ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ يوليو، ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ 90 ﺩﻭﻻﺭا أمريكيا ﻟﻠﺑﺭﻣﻳﻝ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭ، ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ، مضيفا أن ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ أظهرت ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﻣﺭيكية ﻭﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺭﻛﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ.
وأوضح تقرير "كامكو"، أن ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ، ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﺇﺫ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﺅﺷﺭ "ﻣﻭﺭﺟﺎﻥ ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ" ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.7% ﺑﺿﻐﻁ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻣﻥ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺗﺭﺍﻭﺣﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺳﺟﻠﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﻭﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻫﺎﻣﺷﻳﺔ.
وأضاف أن ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ (ﺗﺎﺳﻲ) سجل تراجعا ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ، ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺑﻧﺣﻭ 2%، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺷﻣﻠﺕ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻗﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺟﺯﺋﻳﺎ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻣﺅﺷﺭ ﺳﻭﻕ ﻣﺳﻘﻁ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ 24.0%، ﻭﻣﻛﺎﺳﺏ ﻣﺅﺷﺭ ﺗﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ 0.9%، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺳﺟﻠﺕ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻭﺩﺑﻲ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ.
ﻭأوضح التقرير، أن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ، ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﻣﻌﻅﻡ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺳﺟﻼ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 2.3% ﻭ1.8%، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻣﺅﺷﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎعا ﻫﺎﻣﺷﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.6%، ﺑﺩﻋﻡ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻬﺭ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ، ﺳﺟﻝ ﻣﺅﺷﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺃﻛﺑﺭ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 11.5%، ﺗﻼﻩ ﻣﺅﺷﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻪ 7.3%.
وذكر التقرير، أن ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ أنهى ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026 ﻣﺳﺟﻼ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ بنسبة 0.6%، ليغلق ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 8756.7 ﻧﻘﻁﺔ. ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ50 ﻭﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.4% ﻭ1.5%، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ، ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ، ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.6% ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ عام 2026 ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ، ﻅﻝ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ50 ﺍﻷﻓﺿﻝ ﺃﺩﺍء ﺑﻣﻛﺎﺳﺏ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 15.8%، ﺗﻼﻩ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 5.2%، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.0%، ﻭﺳﺟﻝ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.7%.
ﻭأضاف أن ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ظل ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺕ ﺳﺗﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷﺭ ﻣﺅﺷﺭﺍ ﻗﻁﺎﻋﻳﺎ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺍﺟﻊ. ﻭﺳﺟﻝ ﻣﺅﺷﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ، ﻣﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 26.4% ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ يوليو، ﺗﻼﻩ ﻣﺅﺷﺭﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻪ 5.5% ﻭ4.7%، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺑﺣﺔ.. ﺗﺻﺩﺭ ﻣﺅﺷﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻪ 3.5%، ﺗﻼﻩ ﻣﺅﺷﺭﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﻌﻭﺍﺋﺩ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 3.1% ﻭ2.7% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.
وفيما يتعلق بالسوق السعودية، ذكر تقرير "كامكو" أن ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ (تاسي) تراجع ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ الماضي، ﻓﻲ ﻅﻝ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺟﺩﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ. ﻭﺍﺳﺗﻬﻝ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻣﺳﺟﻼ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺩ 10856.9 ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﺟﻪ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ. ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺏ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭ، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺗﻪ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 10589.7 ﻧﻘﻁﺔ، ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.9% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺭﻱ، ﻭﻣﺳﺟﻼ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻣﻧﺫ ﻣﺎﺭﺱ 2026.
ﻭأشار التقرير إلى أنه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ، ﻅﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2026ﺣﺗﻰ نهاية يوليو ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ، ﺑﻣﻛﺎﺳﺏ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 0.9%، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺃﺩﺍء.
وفيما يتعلق بسوق أبوظبي، قال التقرير إن ﻣﺅﺷﺭ ﺳﻭﻕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ارتفع ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.1% ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻣﺳﺟﻼ ﻧﻣﻭﻩ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﻌﺩ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 1.1% ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ 2026، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 9914.62 ﻧﻘﻁﺔ.
بينما، ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺳﻭﻕ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.7% ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ عليه، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 5795.9 ﻧﻘﻁﺔ. ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ، ﺇﺫ ﺳﺟﻠﺕ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻋﻳﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻛﺎﺳﺏ.
وفيما يخص بورصة قطر، قال التقرير إن ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ20 سجل تراجعا ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.1% ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، لينهي ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 9920.7 ﻧﻘﻁﺔ، ﻓﻲ ﻅﻝ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺻﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ. ﻭﺟﺎء ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﻌﻑ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺇﺫ ﺃﺩﻯ ﺗﺻﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺧﺭﻭﺝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﻕ.
ﻭأضاف أن ﺑﻭﺭﺻﺔ قطر شهدت ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺷﺩ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ 19 ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.5% ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺗﻪ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 9954.84 ﻧﻘﻁﺔ. ﻭﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺗﻌﺎﻓﻳﺎ ﻣﺣﺩﻭﺩﺍ ﻗﺭﺏ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺑﺈﺣﺭﺍﺯ ﺗﻘﺩﻡ ﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺟﺩﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻓﻲ.
وعلى ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ عام 2026 ﺣﺗﻰ نهاية يوليو الماضي، ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ20 ﺑﻧﺳﺑﺔ 7.8%، ﻣﺳﺟﻼ ﺃﻛﺑﺭ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.3%.
وفيما يتعلق ببورصة البحرين، أوضح تقرير "كامكو" الكويتية أن ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ تراجع ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.2% ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻣﺳﺟﻼ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻟﻪ ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 1956.33 ﻧﻘﻁﺔ.
وأضاف أن ﻣﺅﺷﺭ ﺳﻭﻕ ﻣﺳﻘﻁ 30 تراجع ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.1% ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻣﺳﺟﻼ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻧﺧﻔﺎضا ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ، ﺑﻌﺩ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ، ﻟﻳﻧﻬﻲ ﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺷﻬﺭ يوليو ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ 7277.2 ﻧﻘﻁﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ، ﻅﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻋﻧﺩ 24.0%، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ.