قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية : تسجيل 8 توابع لزلزال اليوم .. والوضع طبيعي
أزمة سبتة تتفاقم .. الاستخبارات الإسبانية : المغرب سمح بحدوث اختراق الحدود
ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 44 سفينة .. وتعطيل اثنتين في الحصار على إيران
البحوث الفلكية : زلزال اليوم بقوة 5.5 ريختر .. وقيادات الدولة تابعت الموقف فورًا
بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي
الخنوس على رادار البريميرليج .. وشتوتجارت يتمسك بنجمه بمقابل مالي ضخم
«نزلت أجري زي ما حصل من 34 سنة».. أحمد موسى يروي لحظة شعوره بالزلزال
غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه
قرار عاجل بحبس المتهمين في فيديو انتحال صفة قاضٍ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
فينيسيوس يطالب بـ20 مليون يورو ومزايا إضافية لتجديد عقده مع ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة السعيد : الإدارة الاستباقية عززت جاهزية الدولة للأزمات

أسامة السعيد
أسامة السعيد
شيماء جمال

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة الأزمات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وتأثرها المباشر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأزمات التي شهدها العالم منذ عام 2020 فرضت على الدولة تعزيز مخزونها الاستراتيجي وتأمين احتياجاتها الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
 


وأوضح السعيد، خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن مصر بحكم مكانتها الإقليمية والدولية ترتبط بما يدور في محيطها والعالم، لافتًا إلى أن الأزمات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة جاءت في معظمها نتيجة عوامل خارجية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية، وصولًا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات استدعت تبني سياسات مرنة تقوم على الاستعداد المسبق وتقليل تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني.


وأكد رئيس تحرير جريدة الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص خلال اجتماعاته على التأكيد المستمر على أهمية المخزون الاستراتيجي، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن الاقتصادي، لما يوفره من حماية للدولة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

وأوضح أن وجود احتياطي كافٍ من السلع الأساسية والمواد الحيوية يمنح الدولة قدرة أكبر على تلبية احتياجات المواطنين، ويحد من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلية.

وأضاف السعيد أن الإدارة الاستباقية للأزمات انعكست بوضوح في ملف الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت منذ العام الماضي في اتخاذ إجراءات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتيسير عمليات الاستيراد، بما ساهم في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتلبية الاحتياجات المحلية.

ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت ضمن رؤية شاملة لإدارة الأزمات قبل وقوعها، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وتقليل آثار أي متغيرات خارجية.

وأشار إلى أن الدولة عملت أيضًا على تعزيز مخزوناتها من المياه والسلع الأساسية، وهو ما يمنح صانع القرار مساحة أكبر للمناورة عند حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن التخطيط المسبق والاستعداد للأزمات يمثلان أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

الدولة الدولة المصرية قناة الحياة الأزمات الاقتصادية الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

ترشيحاتنا

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية

وائل السيد : حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف لمنع الازدواج بالبورصة

ارشيفية

البحوث الفلكية : نحتاج تعيينات جديدة .. ولدينا أحدث الأجهزة وأفضل العلماء في الشرق الأوسط

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة : لا تجعلوا السوشيال ميديا بديلاً عن السؤال والاطمئنان على الأحباب

بالصور

إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

رسميا .. قرار صيني يحظر تقنية مقابض الأبواب الخفية بدءا من 2027‏

مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

فيديو

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد