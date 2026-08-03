عزة مصطفى: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة تعكس اهتمامًا متواصلًا بملف الأمن الغذائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عقب هذه الاجتماعات تؤكد دائمًا على ضرورة تعزيز الأمن الاستراتيجي للسلع الأساسية والأدوية، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.



وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، إن تكرار اجتماعات الرئيس السيسي لمتابعة ملف الأمن الغذائي يحمل دلالات مهمة، أبرزها حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي.

وأضافت أن البيانات الرسمية الصادرة عن هذه الاجتماعات تؤكد بشكل مستمر توجيهات الرئيس بضرورة تعزيز الأمن الغذائي والأمن الاستراتيجي، بما يشمل السلع الأساسية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الحيوية، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات.

وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا مستمرًا بعدد من الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والدوائي، إلى جانب أمن الموانئ، باعتبارها عناصر رئيسية في حماية مقدرات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.

وأشارت إلى أن المتغيرات الدولية المتلاحقة تفرض على الدول تبني سياسات استباقية، مؤكدة أن قراءة المشهد العالمي تكشف عن تحديات متزايدة تتطلب استعدادًا دائمًا وخططًا مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

ولفتت عزة مصطفى إلى أن الأزمات قد تنشأ نتيجة عوامل متعددة، سواء كانت أوبئة عالمية مثل جائحة كورونا، أو كوارث طبيعية كالزلازل المدمرة التي شهدتها بعض الدول، أو الحرائق وغيرها من الأحداث الطارئة، وهو ما يستدعي الحفاظ على جاهزية الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكدت أن تعزيز الأمن الغذائي والاستراتيجي يمثل أحد أهم أدوات حماية الدولة من تداعيات الأزمات العالمية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف.