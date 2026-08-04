محمد أضا ينفعل على الهواء بعد بياني الأهلي والزمالك: بدأنا الخناقة بدري أوي

انفعل الإعلامي محمد طارق أضا على الهواء تعقيبًا منه على البيانين الصادرين عن ناديي الأهلي والزمالك بخصوص التحكيم ومسألة العقود الصحيحة للاعبين في فرق الدوري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «دخلنا خناقة بدري قبل انطلاق الموسم بعد بيان الأهلي بشأن التحكيم ولجنة الحكام الجديدة».

وأردف قائلًا: «الزمالك ردّ الآن ببيان واعترض فيه على بيان الأهلي وأكد دعمه للجنة الحكام، كما أشاد بإعلان هاني أبو ريدة أن جميع عقود لاعبي الزمالك صحيحة، وناشد اتحاد الكرة بالكشف عن مدى صحة عقود لاعبي بقية الأندية، من أجل توضيح الحقيقة أمام الجميع، معلقًا: «هو الزمالك مفتكرش ليه موضوع عقود اللاعبين إلا بعد بيان الأهلي رغم تصريح هاني أبو ريدة عن ذلك قبل أكثر من أسبوع».

وواصل قائلًا: «يا ريت كل واحد يبص في ورقته.. إحنا بدأنا بدري أوي موضوع الخناقة هذا الموسم.. أومال لو لجنة الحكام أعلنت أن مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين هنعمل أيه.. أنا آسف على الانفعال على الهواء ولكن لا بد ألا يبدأ الموسم بهذا الشكل».