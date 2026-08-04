تعاون بين العمل واتحاد المستثمرين لإعداد كوادر تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وشاركت في جانبٍ من الاجتماع ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد.. وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية وزيادة الإنتاج.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول تعاون ووضع جدول زمني لتنفيذ برامجه ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.

وناقش الجانبان آليات إعداد هذا البروتوكول ليتضمن خطة تنفيذية واضحة، يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، بهدف توسيع مجالات التعاون بين الوزارة والاتحاد، خاصة في التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق احتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، مع التوسع في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة داخل المحافظات، بما يتوافق مع المهن المطلوبة في كل قطاع.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حسن رداد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير البنية التشريعية، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبار الاستثمار قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية متكاملة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، انطلاقًا من الإيمان بأن توفير عامل ماهر ومدرب يمثل أحد أهم عناصر نجاح العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل باستمرار على تحديث البرامج التدريبية وفق المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان توفير عمالة وطنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.

من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على تعزيز الشراكة مع الوزارة، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة.