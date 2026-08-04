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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولته بمركزي الأسمرات وسراي القبة.. محافظ القاهرة يتابع انتظام مبادرة " 100 يوم صحة"

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة بمركزى طبى حى الأسمرات (٣) للرعاية الصحية ، وسراى القبة الطبى لتفقد فعاليات المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" التى تم اطلاقها أول أغسطس الجارى تحت شعار "عام صوت المريض ودعم المرضى" للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  ود. تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية،  وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تمثل واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى جميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات الكشف المبكر، والعلاج، والتوعية الصحية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف الدولة فى بناء منظومة صحية متطورة وشاملة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اختيار شعار "عام صوت المريض ودعم المرضى" يعكس اهتمام الدولة بتعزيز تجربة المريض والاستماع إلى احتياجاته ، والعمل على توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، مؤكدًا أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم لنجاح المبادرة والتوسع في وصول خدماتها إلى مختلف أحياء العاصمة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة والتى تشمل مبادرات السيد رئيس الجمهورية للصحة العامة .

وتفقد محافظ القاهرة أماكن استقبال المواطنين، واطلع على انتظام العمل داخل العيادات المختلفة، واستمع إلى شرح من القائمين على المبادرة حول الخدمات التي يتم تقديمها وآليات استقبال المترددين، موجهًا بحسن معاملة المواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمة، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

وذكر د. تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية أنه بلغ إجمالى عدد المستفيدين من المبادرة على مستوى المحافظة منذ اطلاقها فى ١ اغسطس حتى الآن أكثر من ٦٩١ ألف مستفيد ، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم عدة خدمات من بينها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات فوق 18 عامًا، والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم)، وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة «صحتك سعادة» ومسح اضطراب طيف التوحد للأطفال، وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، لتشكل جميعها نموذجًا وطنيًا متكاملًا يعتمد على الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حى الأسمرات

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