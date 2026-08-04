أسعار الخضار اليوم الثلاثاء.. الطماطم تسجل 10 جنيهات والبطاطس تصل لـ 20

شهدت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 استقرارًا نسبيًا في عدد من الأصناف الرئيسية، مع تسجيل تباين محدود في أسعار بعض المحاصيل مقارنة بالتعاملات السابقة، وفق أحدث البيانات الرسمية لبوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وسجل سعر الطماطم نحو 18.21 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 20.01 جنيهًا للكيلو، لتظل من أكثر السلع التي تحظى باهتمام المواطنين .

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

سعر الطماطم:

18.21 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطس:

20.01 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي:

43.57 جنيهًا للكيلو.

سعر البامية:

53.77 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب البناتي:

82.67 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية:

17.45 جنيهًا للكيلو.

سعر اللفت:

8.91 جنيه للكيلو.

سعر الكوسة:

25.23 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس:

25.64 جنيهًا للكيلو.

سعر القرنبيط:

27.10 جنيهًا للواحدة.

سعر الفلفل الرومي:

25.60 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الحامي:

25.51 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا الخضراء:

35.77 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ:

21.99 جنيهًا للكيلو.

سعر الكرنب:

35.08 جنيهًا للرأس.

أسعار الخضروات الورقية

سجلت الخضروات الورقية تفاوت في الأسعار، حيث بلغ سعر رابطة الكسبرة (100 رابطة) نحو 283.59 جنيهًا، فيما سجلت رابطة الشبت (100 رابطة) 290.32 جنيهًا.