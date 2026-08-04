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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرئيلي يدمر نصبين تذكاريين لشهداء ورموز فلسطينية بطولكرم

فلسطيني
فلسطيني
أ ش أ

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نصبين تذكاريين لشهداء ورموز وطنية في مدينة طولكرم وبلدة كفر اللبد شرقها، بالتزامن مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيميها لليوم الـ555 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال دمرت النصب التذكاري للقائد جورج حبش المقام وسط (دوار العليمي) في الحي الشمالي للمدينة، ونصب الشهيد زياد دعاس في شارع جامعة خضوري بالحي الغربي من المدينة مضيفة أنها دمرت وخربت صور للشهداء ونصب تذكارى اخر.

من جانبه، قال محافظ طولكرم عبدالله كميل، في بيان نقلته "وفا"، إن هذا الاعتداء، يمثل اعتداء سافرًا على الممتلكات العامة، ويهدف إلى إلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية، وتعميق معاناة المواطنين، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء المحافظة، ويتم تحت ذرائع واهية وغير مبررة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا جادا لمحاسبة الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المتواصلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال عشرات المواطنين، وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تهجير آلاف المواطنين من المخيمين وسط اقتحامات متواصلة للمدينة وضواحيها وبلداتها، وتشديد الإجراءات العسكرية على مداخلها ومحيطها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي رموز وطنية استمرار عدوانها

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