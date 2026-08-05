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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر سماعة CMF Clip Pro الجديدة ذات التصميم المفتوح

CMF Clip Pro
CMF Clip Pro
احمد الشريف

أعلنت علامة "سي إم إف" (CMF)، العلامة الفرعية التابعة لشركة "ناثينج" (Nothing)، رسمياً عن إطلاق أولى سماعاتها اللاسلكية المفتوحة "سي إم إف كليب برو" (CMF Clip Pro) بتصميم مشبك الأذن الخارجي، مستهدفة توفير تجربة استماع مريحة تجمع بين الصوت عالي الجودة والإدراك الكامل للمحيط الخارجي، بسعر يبدأ من 99 دولاراً أمريكياً.

تصميم المشبك الثلاثي والراحة أثناء الاستخدام

فيما  تعتمد سماعات CMF Clip Pro على تصميم مبتكر مشابك على هيئة حرف C، يلتف حول الغضروف الخارجي للأذن بدلاً من السدادات الداخلية التقليدية. 

وتتميز السماعات بهيكل خفيف الوزن يبلغ 6.5 جرام لكل طرف، مع استخدام جسر مرور مرن مصنع من سلك التيتانيوم بعرض 0.5 مليمتر ومغلف بمادة بولي يوريثان ناعمة لحماية البشرة وضمان ملاءمة مختلف أشكال الآذان.

وأوضح التقرير أن الشركة اعتمدت هيكل توزيع الضغط ذي النقاط الثلاث (3-point Clip Structure) لتوزيع وزن السماعة بالتساوي على ثلاث مناطق تشريحية بالأذن، مما يمنع الشعور بالإجهاد عند ارتداء السماعات لفترات طويلة ويمكّن المستخدمين من الاستماع ومتابعة الأصوات المحيطة في الوقت ذاته دون حاجة لخلعها.

المواصفات الصوتية وتقنيات منع تسرب الصوت

وأفادت البيانات المنشورة بداخل التقرير بأن سماعات CMF Clip Pro تدمج محركات صوتية ديناميكية مزدوجة المغناطيس بحجم 10.8 مليمتر، مدعومة بتقنية "Ultra Bass Technology" لتعزيز الترددات المنخفضة وتفادي فقدان طبقات الباس المصاحب للتصميم المفتوح. 

كما حصلت السماعة على شهادة الصوت عالي الدقة (Hi-Res Audio) مع دعم ترميز الصوت LDAC وAAC وSBC.

وذكر التقرير التقني أن السماعة تفتقر لتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) نظراً لتصميمها المفتوح، إلا أن الشركة زودتها بنظام عزل تسرب الصوت "Sound Seal System" القابل للتعديل عبر تطبيق Nothing X، والذي يقلل تسرب الترددات الصوتية المتوسطة والعالية لمنع إزعاج المحيطين دون التأثير على جودة الصوت للمستخدم.

قرص التحكم القرصي وزمن تشغيل البطارية

وأشار التقرير إلى تزويد علبة شحن سماعات CMF Clip Pro بقرص التدوير الذكي (Smart Dial) الشهير لعلامة CMF، والذي يمنح المستخدمين تحكماً ميكانيكياً مباشراً في مستوى الصوت، وتشغيل المقاطع الصوتية، والرد على المكالمات الهاتفية دون الحاجة لاستخدام الهاتف المحمول. 

وتدمج السماعات أربعة ميكروفونات عالية الدقة مع وحدة معالجة صوتية (VPU) لتنقيتها من ضوضاء الرياح والمحيط.

وتوفر البطارية تشغيلاً متواصلاً يصل إلى 10 ساعات في الشحنة الواحدة للسماعات، وتصل إلى 32.5 ساعة إجمالية عند استخدام علبة الشحن، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تمنح 4 ساعات من التشغيل عند الشحن لمدة 10 دقائق. وتدعم السماعات المعيار IP54 للمقاومة ضد الغبار والماء، إلى جانب تقنية بلوتوث 5.4 والتوصيل المزدوج بالأجهزة.

الأسعار وخطة الطرح بالأسواق العالمية

وأكد التقرير أن سماعات CMF Clip Pro أصبحت متاحة للطلب المسبق بسعر 99 دولاراً أمريكياً (مع خصم إطلاق مؤقت يصل إلى 79 دولاراً) بألوان الرمادي الداكن، والرمادي الفاتح، والمرجاني (Coral).

وتبدأ الشحنات الرسمية للمستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان اعتباراً من 15 أغسطس 2026، على أن يكتمل طرح السماعات في بقية الأسواق العالمية في 15 سبتمبر 2026.

Nothing CMF Clip Pro سماعات CMF Clip Pro

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