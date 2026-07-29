بين التصميم الثوري والسعر الصادم .. كل ما تعرفه عن ساعة Nothing القادمة

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة Nothing تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية لها تحت علامتها التجارية الرئيسية Nothing، مع توقعات بإطلاقها في سبتمبر. وبينما لا تزال التفاصيل الرسمية طي الكتمان

فعلى الجانب الآخر يعد المتوقع أن تتميز الساعة بتصميم مميز ، وفريد يجمع بين اللمسات العصرية، والهيكل المعدني الأنيق، والذي أصبح عنصراً أساسياً في هواتفها الذكية ومنتجاتها الصوتية ورغم عدم الكشف عن مواصفات الساعة بعد، إلا أن السعر المتوقع قد يصل إلى حوالي 300 دولار.

الجدول الزمني لإطلاق ساعة Nothing الذكية والسعر المتوقع



على الجانب الآخر من المتوقع أن تستهدف شركة Nothing فئة الساعات الذكية الفاخرة بدلاً من الفئة الاقتصادية التي تقدمها علامتها التجارية الفرعية CMF فلم تُركز أي شركة حتى الآن على الساعات الذكية من خلال CMF، باستثناء طرازات مثل CMF Watch Pro 2 وCMF Watch 3 Pro التي أُطلقت مؤخرًا وتُقدم هذه الساعات ميزات مثل شاشات AMOLED، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، ومكالمات بلوتوث، وتتبع الصحة، وعمر بطارية يدوم لعدة أيام،

يأتي هذا التسريب بعد فترة وجيزة من تقارير زعمت أن شركة Nothing تُقلّص عملياتها في عدة أسواق. وقد نفت الشركة هذه المزاعم وإذا تم إطلاق الساعة الذكية كما هو متوقع، فستكون أول جهاز قابل للارتداء تحت العلامة التجارية الرئيسية Nothing، مما سيعزز منظومة الشركة إلى جانب هواتفها الذكية وسماعات الأذن. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من مواصفات الساعة في الأسابيع المقبلة.