حملات مكثفة بمدينة إسنا لرفع مستوى النظافة وإزالة التعديات والإشغالات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر، تنفيذ حملاتها الميدانية بمختلف أنحاء المدينة.

وفي مجال النظافة، نفذت فرق العمل أعمال النظافة الصباحية، والتي شملت رفع القمامة والمخلفات من عدد من شوارع المدينة، إلى جانب كنس شارع البحر وشارع الخزان القديم، ومحيط الخزانين القديم والجديد، كما تم رفع المخلفات من موقع العبارات المجاور لحديقة مسايا، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة.

وفي إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف، قاد حازم راغب نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، وعلي عبد الرازق سكرتير المركز والمدينة، يرافقهما المهندس عماد وديع رزيق مدير الإدارة الزراعية، والمهندس محمد عثمان مشرف بندر إسنا بالإدارة الزراعية، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 3 قراريط و6 أسهم، تمثلت في إقامة أسوار بالطوب الأبيض والطوب الأحمر، وذلك باستخدام معدات رئاسة مركز ومدينة إسنا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في السياق ذاته، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملاتها لإزالة الإشغالات بالشوارع، حيث تم رفع جميع الإشغالات بشارعي أحمد عرابي ومطحن سلندرات إسنا، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة مرافق إسنا، وباستخدام معدات رئاسة المركز، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، استمرار الحملات اليومية بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتصدي لكافة صور المخالفات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.