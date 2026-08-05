تحسين المزاج.. تعرف على فوائد القيلولة الصغيرة

إذا أُخذت القيلولة بشكل صحيح، فقد تكون مفيدة لك من نواحٍ عديدة، يكمن السر في معرفة متى وكيف تأخذها.

يمكن أن تساعدك القيلولة على الشعور بمزيد من النشاط واليقظة والاسترخاء، يكمن السر في أخذ قيلولة كافية للشعور بالانتعاش، ولكن ليس لفترة طويلة لدرجة أن تدخل في مراحل نوم أعمق أو تفقد رغبتك في النوم ليلاً

فوائد القيلولة

للقيلولة فوائد كثيرة.

إذا سبق لك التعامل مع الأطفال الصغار، فأنت تدرك أهمية القيلولة الجيدة، وإذا كنت تعاني من اضطراب في النوم ، فقد يكون طبيبك قد أوصى بالقيلولة كجزء من علاجك.

لكن البالغين والأشخاص الذين يتمتعون بنوم صحي يمكنهم الاستفادة من بعض فترات النوم أثناء النهار أيضاً.

تتضمن بعض الفوائد المحتملة للقيلولة ما يلي:

تركيز أكثر حدة : يمكن أن تساعدك القيلولة القصيرة على الشعور بمزيد من اليقظة، وتسريع وقت رد فعلك، وتعزيز التفكير المنطقي.

ذاكرة أفضل : تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة قد يحتفظون بالمعلومات الجديدة بشكل أفضل

تحسين المزاج : قد يقلل أخذ قيلولة من الاندفاع ويساعدك على التعامل مع المهام المحبطة بهدوء أكبر

قد تكون فوائد القيلولة أكثر وضوحاً بالنسبة لبعض الأشخاص.

كما أنه مع تقدمنا في العمر، يصبح نومنا أخف، ونستيقظ أكثر في الليل"، "بالنسبة للعديد من كبار السن، يمكن أن تساعدهم القيلولة على أداء وظائفهم بشكل أفضل