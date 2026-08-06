قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك المصري أصيب بالذهول.. صحف تركيا تحتفي باستقبال صلاح في طرابزون
بعد محمد صلاح.. رئيس طرابزون يحسم الجدل حول صفقة مرموش
رويترز: إيران تهدد دول الخليج باستهداف منشآت الطاقة حال تجدد الضربات الأمريكية
«مو صلاح.. مو صلاح».. طفل تركي يخطف القلوب بعد انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور
بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد استثنائية من استقبال جماهير طرابزون لـ محمد صلاح
وسط تصعيد مستمر بالجنوب.. تعليق محادثات إسرائيل ولبنان في روما
ضياء السيد يعلق على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.. ويؤكد: الصفقة لها أبعاد كبيرة
هرجع أتابع مسلسلات تركي.. وسائل إعلام تركية تنسب منشورًا إلى زوجة صلاح بالخطأ
رابطة الأندية تُبقي قواعد استقدام الحكام الأجانب دون تعديل في لائحة الدوري الممتاز
«بتطلع زي الصاروخ.. وتنزل زي الريشة» .. أستاذ اقتصاد يُفسّر سر بطء تراجع الأسعار
بمشاركة الأهلي وزد.. موعد والقنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أغسطس 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

 قد تُتيح لك محادثةٌ تُجريها بشكلٍ عفويّ فرصةً للتعبير أخيرًا عمّا يُزعجك، أسلوبك حادٌّ اليوم، لكن ليس بالضرورة قاسيًا. عبّر عن رأيك دون أن تُحوّل الأمر إلى مرافعةٍ ختاميةٍ في قاعة المحكمة.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

قد ينشغل عقلك بصياغة الردود، أو التخطيط لمواقف لا ينبغي لك إعطاؤها الأولوية  بحلول هذا المساء، ستبدأ رغبتك الجامحة في تبرير نفسك بالتلاشي، أحيانًا يكون الإيجاز أفضل، لذا قد يكون التزام الصمت في صالحك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

  قد يدفعك صديق أو مجموعة إلى خطة تبدو مثيرة، لكنها مبالغ فيها بعض الشيء، يبدو أنك الوحيد الذي يرى أنها مبالغ فيها تأكد من فهمك للتفاصيل قبل الموافقة على هذه الكارثة.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

 يمكنك أن تُعبّر عن رأيك أكثر في العمل، خاصةً إذا استهان أحدهم بسلطتك أو ربما تجاهل ما تُضيفه. ليس عليك إثبات أي شيء، بل لديك الكثير لتُضيفه إلى الموقف.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 

   ثقتك بنفسك اليوم مُقنعة، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالسفر أو التعليم أو خوض مغامرة جريئة. مع ذلك، يبقى المنطق ضروريًا عندما يكون لديك هذا القدر من الحماس، لذا خذ لحظة لترتيب أفكارك قبل أن تُقدم على أي خطوة.. 

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026  

قد يتطلب أمرٌ مالي، أو اتفاقٌ خاص، أو محادثةٌ مشحونة عاطفيًا، ردًا أسرع مما تشعر بالراحة تجاهه. اقرأ التفاصيل الدقيقة، وخاصةً الجزء الذي لا يرغب أحدٌ في مناقشته. من الأفضل أن تشعر بالحرج الآن بدلًا من أن تتعقد الأمور لاحقًا بلا داعٍ. 

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 

 الدقة تصب في مصلحتك اليوم قد يبدو اتفاق مالي أو عاطفي فجأةً أكثر جدية مما كنت تتوقع، ربما أصبح للخدمة العابرة شروط، أو ربما تحتاج النفقات المشتركة إلى بنود أو حدود أوضح .

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

 قد يكون جدولك أكثر فوضوية مما توقعت ما يبدأ كمهمة صغيرة قد يتحول إلى شيء يتضاعف باستمرار، سواءً أكان ذلك رسائل بريد إلكتروني أم واجبات. قبل أن تغرق في دوامة من المهام، ألقِ نظرة فاحصة على ما يجب إعطاؤه الأولوية.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 

من المرجح أن يحمل اليوم فرصًا جديدة لمواليد برج الجدي. إنه يوم مناسب لتوسيع أعمالك. بتوجيه من شخص ذي خبرة، قد تتمكن من إنجاز مهمة هامة. سيقدر من حولك جهودك. من المحتمل أن يحقق العاملون في قطاع السياحة مكاسب مالية. 

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026  

قد تشتدّ المحادثات مع أحبائك بسرعة، خاصةً إذا كان الجميع يتجنبون الحديث عن الموضوع الحساس. يمكنك قول الحقيقة دون الحاجة إلى التدخل في أدق تفاصيل ما يدور حولك.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 

قد تتحسن مشكلة صحية مزمنة أخيرًا. كما يمكنك التخطيط للاحتفال مع الأصدقاء. إذا كنت طرفًا في قضية، فهناك احتمال كبير أن يكون الحكم لصالحك. كن حذرًا في كلامك عند التحدث مع الآخرين. سيمنحك شريك حياتك سببًا للابتسام اليوم. من المتوقع أن يكون يوم مصممي الجرافيك مثمرًا، حيث سيُعجب العملاء بتصاميمهم من المحاولة الأولى.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 

 قد يحضر المتزوجون من مواليد هذا البرج مناسبةً يلتقون فيها بشخص يُدخل عليهم البهجة. ستكون نصيحة والديك قيّمة إذا كنت تخطط لبدء مشروع تجاري جديد. من المرجح أن يحقق الطلاب نجاحًا كبيرًا اليوم.

حظك اليوم توقعات الابراج برج الدلو برج الميزان برج الحمل برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

الاحتلال الإسرائيلي

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

الإيجار التمليكي 2026

إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم ويلتقط معهم صورًا تذكارية

رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم | صور

تكبيرة الإحرام

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط إدراك الصلاة مع الإمام وطريقة دخول المسبوق

صلاة الحاجة

حكم صلاة الحاجة.. الإفتاء توضح: هي ركعتان ودعاء ومن سنن النبي

بالصور

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة

احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد