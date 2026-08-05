محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة البدء في تسليم تقسيمات أراضي الشباب بمنطقة أرض الحظائر

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية بقرى درب الأربعين بمركز باريس، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية والري، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،والمهندس علاء عبد العال مدير فرع هيئة الطرق، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

وفي مستهل جولتها، التقت المحافظ بعدد من أهالي قرية درب الأربعين 1، واستمعت إلى مطالبهم وأبرز الاحتياجات المطلوبة بالقرية؛ لتحديد أولويات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووجهت المحافظ بسرعة دراسة جميع الشكاوى والمطالب التي تم طرحها ومن بينها:

♦️سرعة البدء في إجراءات تسليم تقسيمات أراضي الشباب للمستحقين بمنطقة أرض الحظائر، وتذليل أي معوقات تعوق إنهاء الإجراءات.

♦️التنسيق لتدبير سيارة إسعاف لخدمة قرى درب الأربعين، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

♦️دراسة إنشاء دار مناسبات بالقرية على أن تتحمل المحافظة نسبة 50% من تكلفة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

♦️توجيه قطاع الري بسرعة الانتهاء من صيانة البئر رقم (2/1) لضمان استمرارية توفير مياه الري ودعم الأنشطة الزراعية.

♦️تكليف مديرية الزراعة والوحدة المحلية بسرعة حصر المزارعين الذين لم يتسلموا حصصهم من الأسمدة رغم استخراج كارت الفلاح، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاتهم في أقرب وقت.

♦️التنسيق مع وزارة النقل والجهات المختصة لإدراج مسافة إضافية تبلغ 33 كيلومترًا ضمن مشروع طريق درب الأربعين الجاري تنفيذه بطول 127 كيلومترًا.