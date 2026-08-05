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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر
أ ش أ

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي حركة تداول البضائع بمواني الهيئة بلغ 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، فضلاً عن تداول 400 شاحنة و60 سيارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة المواني بلغ 12 سفينة (وصول وسفر).

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 6 سفن، و3 آلاف طن بضائع، و240 شاحنة، و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن، و4 آلاف طن بضائع، و160 شاحنة، و22 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل العبارة (أمل)، فيما غادرت السفينة (الحرية 2)، مشيراً إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 4 آلاف طن بضائع و217 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: (الحسين)، و(سينا)، و(آيلة)، لافتاً إلى أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 995 راكباً بموانيها.

هيئة مواني البحر الأحمر المركز الإعلامي للهيئة ميناء سفاجا ميناء نويبع

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