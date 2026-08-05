حركة تنقلات موسعة لضباط الشرطة والبحث الجنائي بجنوب سيناء.. تفاصيل

اعتمدت مديرية أمن جنوب سيناء الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة ومساعدي مدير الأمن ومأموري الأقسام ورؤساء المباحث وضباط إدارة البحث الجنائي، وذلك في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية، بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأمنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز الأداء الأمني بالمحافظة.

اعتمدت مديرية أمن جنوب سيناء الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة، ومساعدي مدير الأمن، ومأموري الأقسام، ورؤساء المباحث، وضباط إدارة البحث الجنائي، وذلك في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية، بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأمنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز الأداء الأمني بالمحافظة.

وجاءت الحركة تحت إشراف اللواء محمد حبيب، مساعد الوزير مدير أمن جنوب سيناء، واللواء رامي فكري، مدير إدارة المباحث الجنائية بجنوب سيناء.

وشملت الحركة عددًا من القيادات، من بينهم اللواء أحمد صفوت، حكمدارًا لأمن جنوب سيناء ونائبًا لمدير الأمن، واللواء أحمد عطا مساعدًا لمدير الأمن، واللواء هاني فاروق مساعدًا لمدير الأمن للتدريب، واللواء أحمد عادل مساعدًا لمدير الأمن للشؤون المالية، واللواء صلاح عبدالفتاح مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء أشرف ماهر مساعدًا لمدير الأمن للمرور والحماية المدنية.

كما تضمنت الحركة تعيين اللواء لطفي الركايبي مساعدًا لمدير الأمن لفرقة شرم الشيخ، واللواء أحمد عبدالله مساعدًا لمدير الأمن لفرقة خليج السويس، واللواء راشد سالم مساعدًا لمدير الأمن لفرقة خليج العقبة.

وشملت الحركة عددًا من القيادات، من بينهم اللواء أحمد صفوت حكمدارًا لأمن جنوب سيناء ونائبًا لمدير الأمن، واللواء أحمد عطا مساعدًا لمدير الأمن، واللواء هاني فاروق مساعدًا لمدير الأمن للتدريب، واللواء أحمد عادل مساعدًا لمدير الأمن للشؤون المالية، واللواء صلاح عبد الفتاح مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء أشرف ماهر مساعدًا لمدير الأمن للمرور والحماية المدنية.

كما تضمنت الحركة تعيين اللواء لطفي الركايبي مساعدًا لمدير الأمن لفرقة شرم الشيخ، واللواء أحمد عبد الله مساعدًا لمدير الأمن لفرقة خليج السويس، واللواء راشد سالم مساعدًا لمدير الأمن لفرقة خليج العقبة.

وشملت الحركة نقل عدد من الضباط بين الإدارات والأقسام، إلى جانب الدفع بقيادات جديدة في إدارات تأمين الطرق والمناطق السياحية، وقوات الأمن، والمرافق، والحماية المدنية، والمرور، فضلًا عن نقل عدد من مأموري الأقسام، مع تجديد الثقة في عدد من القيادات الأمنية.

تجديد الثقة في عدد من القيادات

تضمنت الحركة تجديد الثقة في العميد عماد عصام رئيسًا للمباحث الجنائية بجنوب سيناء، والعميد أحمد صلاح مديرًا لإدارة المرور، والعميد أحمد مختار مأمورًا لقسم أول شرم الشيخ، والعميد هشام عمر رئيسًا لفرع البحث الجنائي بنويبع.

كما جرى تجديد الثقة في العقيد عبدالله محمد مأمورًا لقسم شرطة نويبع، والمقدم إسلام حافظ نائبًا لمأمور قسم أول شرم الشيخ، والمقدم محمد طاحون نائبًا لمأمور قسم شرطة رأس سدر، والمقدم أحمد طاحون رئيسًا لوحدة مرور رأس سدر، والمقدم متولي العوضي رئيسًا لوحدة مرور نويبع، والرائد نبيل عطية رئيسًا لوحدة مرور طابا، إلى جانب تجديد الثقة في عدد من مأموري الأقسام ونواب المأمور وقيادات المرور والمرافق.

كما جرى تجديد الثقة في العقيد عبد الله محمد مأمورًا لقسم شرطة نويبع، والمقدم إسلام حافظ نائبًا لمأمور قسم أول شرم الشيخ، والمقدم محمد طاحون نائبًا لمأمور قسم شرطة رأس سدر، والمقدم أحمد طاحون رئيسًا لوحدة مرور رأس سدر، والمقدم متولي العوضي رئيسًا لوحدة مرور نويبع، والرائد نبيل عطية رئيسًا لوحدة مرور طابا، إلى جانب تجديد الثقة في عدد من مأموري الأقسام ونواب المأمور وقيادات المرور والمرافق.

قيادات البحث الجنائي والإدارات النوعية

كما شملت الحركة تعيين العميد أحمد سليم رئيسًا لفرع البحث الجنائي بشرم الشيخ، والعميد محمد صلاح فراج مفتشًا للسياحة، والعقيد محمد عادل رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات، والعقيد وائل الكيلاني رئيسًا لمباحث الآداب، والعقيد كريم شحاتة رئيسًا لمباحث السياحة، والعقيد عمر طنان رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم كريم الأنور رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية.

رؤساء مباحث أقسام الشرطة

وشملت الحركة تعيين المقدم أحمد واصل رئيسًا لمباحث قسم طور سيناء، والمقدم أحمد عثمان رئيسًا لمباحث قسم سانت كاترين، والمقدم مصطفى شوقي رئيسًا لمباحث قسم أول شرم الشيخ، والمقدم أحمد عزب رئيسًا لمباحث قسم ثان شرم الشيخ.

كما تضمنت تعيين المقدم أحمد سليم رئيسًا لمباحث قسم أبو رديس، والمقدم رامي الغنيمي رئيسًا لمباحث قسم نويبع، والمقدم أحمد عويضة رئيسًا لمباحث قسم أبو زنيمة، والمقدم فادي أبو الدهب رئيسًا لمباحث قسم رأس سدر، والمقدم حسام أبو الفتوح رئيسًا لمباحث قسم دهب.

وتضمنت الحركة أيضًا تعيين المقدم مصطفى خطاب رئيسًا لمباحث المرور ومديرًا لمكتب مدير المباحث الجنائية، والرائد حسام حسن معاونًا لمباحث المرور، والرائد محمد عطية رئيسًا لوحدة مرور طور سيناء، والرائد محمد حسام رئيسًا لوحدة مرور أبو رديس.

وتأتي الحركة في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير منظومة العمل الأمني، ودعم المواقع الشرطية بالقيادات والعناصر ذات الكفاءة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف أشكال الجريمة، ورفع مستوى الأداء الأمني، لا سيما في محافظة جنوب سيناء، التي تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها إحدى أبرز المحافظات السياحية في مصر.