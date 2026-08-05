إصلاح عطل بخط مياه رئيسي في بلاط بالوادي الجديد...صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد عن الانتهاء من إصلاح عطل بالخط الرئيسي لمياه الشرب بحي النخيل.



أكد كامل إبراهيم نائب رئيس مركز بلاط أنه جري الانتهاء من إصلاح العطل وتم التشغيل الفعلي وعادت المياه لكافة المنازل وذلك بحضور مهندسة المرافق والفنيين والعاملين.

ولفت إلى أنه تم أيضا إصلاح سدد بخط انحدار الصرف الصحي، وذلك لضمان انتظام عمل الشبكة ومنع حدوث أي طفح أو أعطال قد تؤثر بشكل أو بآخر علي جودة الخطوط أو تعكر صفو المواطنين.



وأوضح إبراهيم أن المركز لا يألو جهدا في المتابعة الدورية للمرافق الحيوية بكافة انحاء المركز.

ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ومتابعة عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط.