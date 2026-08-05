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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: اعتماد وحدتي طب أسرة سملا وشبرا بابل ومركز طب أسرة كفر الشوربجي

وحدات صحية بالغربية
وحدات صحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حصول ثلاث منشآت صحية بالمحافظة على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي وحدة طب أسرة سملا، ووحدة طب أسرة شبرا بابل، ومركز طب أسرة كفر الشوربجي، وذلك ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، في إنجاز جديد يعكس استمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة وترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الصحية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن حصول ثلاث منشآت صحية جديدة على الاعتماد المبدئي يجسد ما تشهده المحافظة من جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية، من خلال تطبيق معايير الجودة القومية وتعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي متطور يضع المواطن في مقدمة أولوياته.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تواصل، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تقديم مختلف أوجه الدعم للمنشآت الصحية لاستيفاء متطلبات الاعتماد، مؤكدًا أن الحصول على الاعتماد ليس نهاية المطاف، وإنما بداية لمرحلة من التحسين المستمر والالتزام الدائم بتطوير الأداء، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة واستدامة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية،السابق وفرق العمل بمديرية الصحة، والإدارات الصحية، وجميع الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين بوحدة طب أسرة سملا، ووحدة طب أسرة شبرا بابل، ومركز طب أسرة كفر الشوربجي، تقديرًا لجهودهم التي أثمرت هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق لدعم حصول المزيد من المنشآت الصحية بالمحافظة على الاعتماد، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة خدمات علاجية وحدات صحية

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