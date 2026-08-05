القيادة المركزية الأمريكية تجري مراسم تغيير قيادة القوات الجوية بها

أجرت القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية مراسم تغيير القيادة في ساوث كارولاينا بقاعدة "شو" الجوية، ممثلة في نقل القيادة من الفريق ديريك فرانس إلى الفريق دانيال لاسيكا.

وتولى الجنرال بأقسام القوات الجوية الأمريكية أدريان سبين، قائد قيادة القتال الجوي، رئاسة المراسم وأشاد بإنجازات القوات الجوية المركزية عبر تاريخها وتحت قيادة فرانس، وفقا لبيان عن القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء.

ومثّل الفريق باتريك فرانك، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، القيادة القتالية في المراسم، مسلطا الضوء على دور المنظمة في "التكافؤ والروابط الناجحة مع الشركاء المشتركين وحلفاء التحالف".

وتولى فرانس قيادة القوات الجوية المركزية في 18 أبريل 2024، ومن المقرر حالياً أن يتقاعد. وخلال كلمته الوداعية، شكر فرانس الطيارين والقادة والعائلات عبر القيادة على إخلاصهم والتزامهم.