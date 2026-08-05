وزيرة الخارجية اليمنية تبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في البلاد

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بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، والجهود الأممية والدولية ذات الصلة بالتطورات الراهنة، في ظل استمرار تصعيد مليشيات "الحوثي" الإرهابية وتهديدها لأمن الملاحة الدولية.



واستعرضت الزوبة، خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تداعيات التصعيد الحوثي المستمر والهجمات التي تستهدف السفن التجارية.



وأكد المبعوث الأممي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أهمية تجنيب اليمن مزيداً من التوترات الإقليمية، والدفع نحو مسار سياسي عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

