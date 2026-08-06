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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلالة لافتة للفنانة بوسي في أحدث ظهور عبر مواقع التواصل

بوسي
بوسي
باسنتي ناجي

شاركت المطربة المصرية بوسي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة جديدة لها، لفتت بها أنظار المتابعين وجذبت تفاعلاً واسعاً بين محبيها.

الفنانة بوسي

أطلت بوسي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون البيج مزوداً بحزام عند الخصر، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي منسدلة مع إكسسوارات ذهبية ناعمة، وظهرت وهي تلتقط صورة أمام المرآة على خلفية أنغام إحدى الأغاني الشهيرة.

تفاعل جمهور ومتابعي الفنانة مع الصورة بشكل كبير، معربين عن إعجابهم بأناقتها وحرصها المستمر على مشاركة أحدث تفاصيل يومياتها وإطلالاتها العصرية مع الجمهور.

بوسي الفنانة بوسي نجوم الفن

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