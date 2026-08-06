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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحلة غنائية عالمية لـ نيفين علوبة وأصدقائها فى صيف الأوبرا 2026

عرض السوبرانو نيفين علوبة
عرض السوبرانو نيفين علوبة
أحمد البهى

 استمر المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل والمقام بإشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه فى عرض مختلف ألوان الفنون الجادة، حيث قدمت السوبرانو نيفين علوبة واصدقاؤها حفلاً على المسرح المكشوف .

تفاصيل الحفل: 

وخلاله، ووسط أجواء فنية مميزة اتسمت بالتنوع والثراء تخطت نيفين علوبة وأصدقاؤها أسوار اللغة لتصطحب حشد جماهيرى من محبى الابداع الجاد فى رحلة غنائية عالمية جمعت خلالها نماذج من المؤلفات التى شكلت جسراً الى أحد أشكال الثقافات الغربية وصاحبها آداء درامى استعراضى كان منها سحر، السيد سولوفان، فكر فى، لأجلها، سيد المكان، دائرة الحياة، وقت الصيف، عندما يرانى، أين هى الحياة، أول موعد، رجل أعزب، أنا ألدوفو، أرسل المهرجين، الخداع وغيرها .

شارك فى الحفل المغنيين أحمد الباجورى، كريستين مجدى، عمر وردة، كيرولوس محب، مادونا وائل، فريدة إسلام، فريدة منتصر، سارة شريف، زينة، سراج محمود، شادى عبد العزيز، أندرو، وفرقة فابريكا .

جاء الحفل ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2026 الذى يضم برنامج موسيقى وغنائى متميز يؤكد رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نشر الفنون الرفيعة، وتعزيز دور القوى الناعمة باعتبارها أحد أهم أدوات تنمية الوعى وبناء الإنسان .
 

الدكتور عبد العزيز قنصوة المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية

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