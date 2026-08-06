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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح يشعل الدوري التركي.. صفقة تاريخية تمنحه عرش الرواتب وتغير موازين المنافسة

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

في خطوة وُصفت بأنها من الأكبر في تاريخ الكرة التركية، افتتح الفرعون المصري محمد صلاح فصلا جديدا في مسيرته الاحترافية بعد انتقاله إلى طرابزون سبور، في صفقة استثنائية أثارت اهتمام جماهير كرة القدم داخل تركيا وخارجها، ورسخت مكانة الدوري التركي كوجهة جاذبة لكبار نجوم اللعبة.

ولم يكن انتقال قائد المنتخب المصري مجرد صفقة رياضية، بل حمل أبعادًا تسويقية وفنية كبيرة، إذ نجح طرابزون سبور في التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، والذي ظل حتى وقت قريب ضمن نخبة لاعبي العالم بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول الإنجليزي.

صفقة صلاح الأغلى والأكثر تأثيرًا

يشير انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور إلى تحول واضح في طموحات النادي والدوري التركي بشكل عام، حيث يُنظر إلى الصفقة باعتبارها واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ المسابقة، سواء من الناحية المالية أو الجماهيرية.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة الدوري التركي دفعة هائلة على المستويين التسويقي والإعلامي، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها صلاح عالميًا، إلى جانب القيمة الفنية التي يمثلها داخل الملعب، وهو ما قد ينعكس على نسب المشاهدة والرعايات وحضور الجماهير خلال الموسم الجديد.

صلاح يتربع على قمة الرواتب

وبحسب تقرير نشره موقع GiveMeSport، أصبح محمد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري التركي الممتاز فور انضمامه إلى طرابزون سبور، بعدما بلغ راتبه الأسبوعي 445,250 دولارًا، متجاوزًا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي، الذي يحتل المركز الثاني براتب أسبوعي يبلغ 400,134 دولارًا.

ويعكس هذا الرقم حجم الرهان الذي وضعه طرابزون سبور على نجمه الجديد، في صفقة تؤكد رغبة النادي في المنافسة محليًا وقاريًا خلال السنوات المقبلة.

أول ظهور رسميًا لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور.. ورسالة خاصة لجماهير النادي

الدوري التركي يواصل استقطاب نجوم أوروبا

وخلال السنوات الأخيرة، نجح الدوري التركي في جذب عدد كبير من الأسماء اللامعة القادمة من الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أكثر الدوريات نشاطًا في سوق الانتقالات.

وتضم قائمة أعلى اللاعبين أجرًا أسماءً بارزة مثل نغولو كانتي، وإيدرسون، وليروي ساني، وميلان سكرينيار، وماركو أسينسيو، وتاليسكا، وماسون غرينوود، وإلكاي غوندوغان، وفريد، ولوكاس توريرا، وغيرهم من النجوم الذين رفعوا من القيمة الفنية والتنافسية للمسابقة.

أعلى 25 لاعبًا أجرًا في الدوري التركي

وفقًا لتقرير GiveMeSport، جاءت قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري التركي على النحو التالي:

محمد صلاح (طرابزون سبور) – 445,250 دولارًا أسبوعيًا.
فيكتور أوسيمين (غلطة سراي) – 400,134 دولارًا.
نغولو كانتي (فنربخشة) – 293,431 دولارًا.
إيدرسون (فنربخشة) – 293,431 دولارًا.
ليروي ساني (غلطة سراي) – 240,080 دولارًا.
ماسون غرينوود (فنربخشة) – 213,404 دولارات.
ميلان سكرينيار (فنربخشة) – 213,404 دولارات.
ماركو أسينسيو (فنربخشة) – 213,404 دولارات.
تاليسكا (فنربخشة) – 200,174 دولارًا.
ليساندرو تروسارد (بشكتاش) – 173,498 دولارًا.
ناثان آكي (فنربخشة) – 160,053 دولارًا.
ماتيو جندوزي (فنربخشة) – 160,053 دولارًا.
ألكسندر نوبل (بشكتاش) – 133,377 دولارًا.
أوركون كوكو (بشكتاش) – 133,377 دولارًا.
ويلفريد سينجو (غلطة سراي) – 128,042 دولارًا.
كيرم أكتوركوغلو (فنربخشة) – 126,762 دولارًا.
إلكاي غوندوغان (غلطة سراي) – 120,147 دولارًا.
دافينسون سانشيز (غلطة سراي) – 120,147 دولارًا.
فريد (فنربخشة) – 112,038 دولارًا.
نيلسون سيميدو (فنربخشة) – 112,038 دولارًا.
لوكاس توريرا (غلطة سراي) – 106,703 دولارات.
دييغو كارلوس (فنربخشة) – 106,703 دولارات.
أندريه أونانا (طرابزون سبور - إعارة) – 93,471 دولارًا.
ستيفان سافيتش (طرابزون سبور) – 85,362 دولارًا.
باريس يلماز (غلطة سراي) – 80,027 دولارًا.

رسالة واضحة من طرابزون سبور

بدخول محمد صلاح إلى الدوري التركي كأعلى اللاعبين أجرًا، يبعث طرابزون سبور برسالة واضحة إلى منافسيه مفادها أن النادي يستهدف المنافسة على جميع البطولات، مستندًا إلى واحد من أبرز نجوم كرة القدم في العقد الأخير. 

كما تعكس الصفقة الطفرة التي يشهدها الدوري التركي، والذي أصبح قادرًا على استقطاب أسماء كانت حتى وقت قريب تنافس في أعلى المستويات الأوروبية، وهو ما يرفع سقف التوقعات لموسم يُنتظر أن يكون من الأكثر إثارة في تاريخ المسابقة.

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