جامعة جنوب الوادي الأهلية تختتم منافسات بطولة تنس الطاولة | صور

اختتمت جامعة جنوب الوادى الأهلية بقنا، فعاليات بطولة تنس الطاولة للطلاب والطالبات، وسط أجواء تنافسية مميزة اتسمت بالحماس والروح الرياضية، فى إطار برنامج الأنشطة الصيفية بجامعة جنوب الوادي الأهلية، برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد إسماعيل، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأحمد وحيد، مدير إدارة رعاية الطلاب.

وشهدت البطولة مشاركة متميزة من طلاب وطالبات مختلف البرامج الأكاديمية، حيث قدم المشاركون مستويات فنية قوية عكست مهاراتهم الرياضية وروح المنافسة الشريفة.

وأسفرت منافسات الطلاب عن فوز:

- المركز الأول: جرجس فتحي روقائيل – برنامج الحاسبات.

- المركز الثاني: عبد٦الرحمن مصطفى – برنامج الطب

- المركز الثالث: عمار محمد فوزي – برنامج الهندسة.





كما أسفرت منافسات الطالبات عن فوز:

- المركز الأول: مارينا نبيل أنور – برنامج الصيدلة.

- المركز الثاني: ساندي سامح عياد – برنامج الصيدلة.





وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، إلى أن هذه البطولة ضمن خطة الجامعة لتنفيذ الأنشطة الصيفية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

وأضاف رئيس جامعة قنا، كما تهدف للتأكيد على استمرار الجامعة في تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تثري الحياة الجامعية وتدعم مواهب الطلاب في مختلف المجالات.



