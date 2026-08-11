تعد شوربة الطماطم بالكريمة من الأكلات الشهية الخفيفة التى تساعد على تحسين الصحة والمناعة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة من خلال خطوات الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج تيك آوى على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير



طماطم مشوية مع زيت زيتون وزعتر

ثوم مشوي

مرقة دجاج

دقيق

زبدة

صلصة طماطم

كريمة لباني

ملح

فلفل

للتقديم:

كريمة لباني

أوراق ريحان



طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة



سيحي الزبدة ثم اضاف صلصة الطماطم

ثم تضاف الطماطم المشوية والثوم المشوي ويقلب الخليط جيدا



اضيفي المرقة واتركيها حتى تمام النضج.





في حلة بها زبدة شوحي ملعقة دقيق ثم ضعي الكريمة اللباني وضعيه على شوربة الطماطم

وقلبي جيدا وتقدم وأضيفي الكريمة عليهم وبالهنا والشفا.