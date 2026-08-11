قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة مواجهة الدروس الخصوصية
حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل
متى يبدأ ربيع الأول؟ اعرف موعد المولد النبوي الشريف 2026
أشرف حكيمي يستعد للسوبر الأوروبي بتدريبات ملاكمة شاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

شوربة الطماطم
شوربة الطماطم
اسماء محمد

تعد شوربة الطماطم بالكريمة من الأكلات الشهية الخفيفة التى تساعد على تحسين الصحة والمناعة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة من خلال خطوات الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج تيك آوى على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
 

طماطم مشوية مع زيت زيتون وزعتر

 ثوم مشوي

 مرقة دجاج

 دقيق

زبدة

 صلصة طماطم

 كريمة لباني

 ملح 

فلفل

للتقديم:
 كريمة لباني
 أوراق ريحان


طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة


سيحي الزبدة ثم اضاف صلصة الطماطم
ثم تضاف الطماطم المشوية والثوم المشوي ويقلب الخليط جيدا


اضيفي المرقة واتركيها حتى تمام النضج.



في حلة بها زبدة شوحي ملعقة دقيق ثم ضعي الكريمة اللباني وضعيه على  شوربة الطماطم
وقلبي جيدا وتقدم وأضيفي الكريمة عليهم وبالهنا والشفا.

شوربة الطماطم شوربة الطماطم بالكريمة طريقة عمل شوربة طريقة عمل شوربة الطماطم الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

خوان بيزيرا

مصمّم على الرحيل .. «الغندور» يكشف تطورات بشأن خوان بيزيرا

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

عبور 84 سفينة مضيق هرمز هذا الأسبوع

مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

البرلمان العربي يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان السوري

مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين إثر اندلاع حريق في عبارة إندونيسية

مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين إثر اندلاع حريق في عبارة إندونيسية

بالصور

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة

هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة
هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة
هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد