خلافات الميراث.. تفاصيل مقتل رجل على يد ابن شقيقه في مشاجرة بالبحيرة

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات عائلية متجددة حول تقسيم الميراث إلى مشاجرة دامية، انتهت بمقتل رجل على يد ابن شقيقه، بعد أن تعدى عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين شقيقين بسبب خلافات قديمة حول تقسيم التركة العائلية، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، وسط حالة من التوتر بين أفراد الأسرة.

صراع على الميراث

وخلال المشاجرة، تدخل نجل أحد الطرفين لمساندة والده، وأمسك سكينًا وسدد عدة طعنات إلى عمه في أنحاء متفرقة من جسده، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة الخطورة.

وقال شهود العيان إن الخلاف بين أفراد الأسرة لم يكن وليد اللحظة، وإنما سبقه وجود خلافات متكررة بشأن تقسيم الميراث، موضحًا أن المشادة بدأت بين الشقيقين قبل أن تتصاعد الأمور سريعًا وتتحول إلى مشاجرة بالأيدي، وسط حالة من التوتر بين أفراد العائلة.

الأمور تخرج عن السيطرة

وأضاف شهود عيان أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدما تدخل نجل أحد طرفي المشاجرة لمساندة والده، قبل أن يستخدم سلاحًا أبيض ويسدد عدة طعنات إلى عمه، مشيرًا إلى أن الأهالي حاولوا التدخل لاحتواء الموقف، بينما جرى استدعاء الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

إخطار بوقوع مشاجرة عائلية

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة عائلية ووجود شخص مصاب بطعنات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وإجراء المعاينة والفحص للوقوف على ملابسات الحادث.

نقل المصاب إلى مستشفى إدكو

وفي الوقت نفسه، جرى نقل المصاب بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ونزيف شديد.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، كما جرى التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بينما أودعت جثة المجني عليه مشرحة مستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، إلى جانب استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.