قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحباط 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف وإزالتها في المهد في مدينة أرمنت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة عبد الخالق حسين مدني رئيس مدينة أرمنت غرب الاقصر، جهودها المكثفة لإزالة التعديات في مهدها، حيث تم تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن إحباط وإزالة 6 حالات تعدٍ ومخالفات بناء قبل استكمالها، شملت أربع حالات بناء مخالف، بالإضافة إلى فك وإزالة شدتين خشبيتين قبل الشروع في أعمال الصب.

وشهدت قرية الرزيقات إزالة أسوار مشيدة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100 متر مربع، مع إزالة المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض، كما تم بقرية المحاميد إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة أعمال حفر لإقامة قواعد خرسانية على مساحة 150 مترًا مربعًا بقرية المحاميد قبلي، فضلاً عن إزالة أعمدة خرسانية مسلحة على مساحة 175 مترًا مربعًا بقرية المحاميد.

كما تمكنت الحملة من فك وإزالة شدتين خشبيتين بقرية المحاميد في المهد، قبل البدء في أعمال الصب، بما حال دون استكمال أي أعمال بناء مخالفة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبمشاركة خالد أبو الوفا رئيس قرية الرزيقات، والأمير عبد الغني رئيس قرية المحاميد، ومحمد عثمان سكرتير قرية المحاميد، إلى جانب عبد الحليم محمد مسؤول الرصد الميداني، ومشرفي التنظيم، وبمساندة معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة أرمنت، استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وصونًا لحقوق الأجيال القادمة ومقدرات الوطن.

الاقصر أخبار الاقصر ارمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا.. وصفة سهلة بطعم شهي

فرح شعبان

قبعة أنيقة وفستان لامع.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة| صور

أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا

أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا في مصر خلال يوليو.. تفاصيل

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد