إحباط 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف وإزالتها في المهد في مدينة أرمنت

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة عبد الخالق حسين مدني رئيس مدينة أرمنت غرب الاقصر، جهودها المكثفة لإزالة التعديات في مهدها، حيث تم تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن إحباط وإزالة 6 حالات تعدٍ ومخالفات بناء قبل استكمالها، شملت أربع حالات بناء مخالف، بالإضافة إلى فك وإزالة شدتين خشبيتين قبل الشروع في أعمال الصب.

وشهدت قرية الرزيقات إزالة أسوار مشيدة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100 متر مربع، مع إزالة المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض، كما تم بقرية المحاميد إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة أعمال حفر لإقامة قواعد خرسانية على مساحة 150 مترًا مربعًا بقرية المحاميد قبلي، فضلاً عن إزالة أعمدة خرسانية مسلحة على مساحة 175 مترًا مربعًا بقرية المحاميد.

كما تمكنت الحملة من فك وإزالة شدتين خشبيتين بقرية المحاميد في المهد، قبل البدء في أعمال الصب، بما حال دون استكمال أي أعمال بناء مخالفة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبمشاركة خالد أبو الوفا رئيس قرية الرزيقات، والأمير عبد الغني رئيس قرية المحاميد، ومحمد عثمان سكرتير قرية المحاميد، إلى جانب عبد الحليم محمد مسؤول الرصد الميداني، ومشرفي التنظيم، وبمساندة معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة أرمنت، استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وصونًا لحقوق الأجيال القادمة ومقدرات الوطن.