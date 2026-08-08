إحالة أوراق متهم بدهس شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم «س.م.س» إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه «م.أ.أ» والشروع في قتل آخر، فيما حددت المحكمة جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمة الثانية «ر.ع.ا»، لاتهامها بالاشتراك في الجريمة عن طريق التحريض.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأحد المواطنين في نطاق قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ما أسفر عن إصابته.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن الواقعة، وتوصلت إلى تحديد مكان المتهم بمنطقة «ابني بيتك» التابعة لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث جرى التنسيق مع مباحث القسم وإعداد مأمورية أمنية لضبطه، إلى جانب تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد تحركاته.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ميكروباص مستأجرة، وبالكشف عن هويته تبين أنه «س.م.س»، من مواليد عام 1968، ولا يعمل، وله محل إقامة بمحافظة السويس، فضلًا عن عنوان آخر بمنطقة العجمي والبيطاش التابعة لقسم شرطة الدخيلة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل، على خلفية واقعة الدهس.

وحسب أمر الإحالة، اتُهم المتهم الأول بقتل «م.أ.أ» عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما قاد سيارة «جيب» سوداء اللون بسرعة تجاوزت الحدود المقررة للطريق، واصطدم بالمجني عليه، ما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

وأسندت إليه النيابة تهمة الشروع في قتل «أ.م.ا»، بعدما قاد السيارة في اتجاهه واصطدم به، متسببًا في إصابته، إلا أن المجني عليه نجا من الموت.

اتهام سيدة بالتحريض

وشملت القضية متهمة ثانية، هي «ر.ع.ا»، والتي نسبت إليها النيابة العامة تهمة الاشتراك في جريمة قتل المجني عليه، من خلال تحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة، بحسب ما جاء بأمر الإحالة.

وبعد نظر القضية وسماع دفاع المتهمين ومطالعة أوراقها وأدلتها، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمة الثانية.

يذكر أن إحالة أوراق المتهم إلى المفتي تُعد خطوة إجرائية تسبق صدور حكم الإعدام، ولا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، إذ تظل المحكمة صاحبة القرار النهائي عند جلسة النطق بالحكم.