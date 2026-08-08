مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد 2028

في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على توفير أفضل الأجواء الممكنة لإعداد المنتخبات الوطنية المصرية، وتعزيز فرصها في المنافسة بمختلف الاستحقاقات القارية والدولية، يواصل الاتحاد جهوده لاستضافة عدد من البطولات الأفريقية المهمة على الأراضي المصرية.

وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الشهور الماضية بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاستضافة نهائيات بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028، والمقرر أن تقام نهائياتها، وفق الجدول المقترح، خلال شهر نوفمبر 2027.

وقد جاء طلب الاستضافة مدعومًا بالخبرات المتراكمة، التي تتمتع بها مصر والاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم واستضافة البطولات القارية، إلى جانب ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

كما يحظى ملف الاستضافة بدعم حكومي، حيث صدر التعهد الحكومي من وزير الشباب والرياضة، دعمًا للملف، المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح استضافة البطولة.

ومن ناحية أخرى، تستضيف مصر بطولة اتحاد شمال أفريقيا، تحت 20 عامًا، المؤهلة إلى نهائيات بطولة أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، في إطار استمرار دور مصر في استضافة البطولات الإقليمية والقارية، وتوفير أفضل فرص الإعداد والمنافسة للمنتخبات الوطنية.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن استضافة هذه البطولات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل ظروف الإعداد لها، والاستفادة من تنظيم البطولات الكبرى في دعم وتطوير كرة القدم المصرية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في استضافة وتنظيم البطولات الأفريقية.