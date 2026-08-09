سلامة الغذاء: الرقابة على 6205 منشآت خلال أسبوع.. و160 ألف طن صادرات غذائية إلى 184 دولة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ29 لعام 2026، عن الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2026، والذي رصد جهود الهيئة في تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، إلى جانب متابعة حركة الصادرات والواردات الغذائية وحملات التفتيش على المنشآت بمختلف المحافظات.

وكشف التقرير عن تنفيذ حملات رقابية على 6205 منشآت غذائية من خلال 32 فرعًا للهيئة، إلى جانب تصدير نحو 160 ألف طن من المنتجات الغذائية إلى 184 دولة حول العالم، فضلًا عن تنفيذ 37 حملة رقابية على فروع السلاسل التجارية، ليصل إجمالي الفروع المسجلة إلى 2229 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

كما تضمن التقرير تشديد الرقابة على الواردات الغذائية، والتحفظ على رسائل غير مطابقة، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المصرية.

الرقابة على المصانع ومحطات التعبئة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 140 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 10 منشآت، فيما تمكنت 7 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 23 مأمورية رقابية، إلى جانب 714 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنيا، الفيوم، أسيوط وبني سويف.

كما تم تسجيل 5 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 1060 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 865 شركة مصدرة.

160 ألف طن صادرات غذائية

وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 3900 رسالة غذائية بإجمالي 160 ألف طن، صادرة عن 1333 شركة مصدرة، وشملت نحو 683 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، وثمارًا وفواكه، ومحضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، ودقيقًا ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 44 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 46 ألف طن، حيث تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 17 ألف طن، تلاها البصل بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 5 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 33 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 31 ألف طن، وتصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11 ألف طن، تلاها كل من الموالح والمانجو بإجمالي 6 آلاف طن لكل منهما.

وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها هولندا والسعودية وأمريكا والأردن، وذلك من بين إجمالي 184 دولة مستوردة.

الإسكندرية تتصدر منافذ التصدير

احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 688 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 582 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 510 رسائل.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1110 شهادات صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

204 آلاف طن واردات غذائية

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1695 رسالة، بإجمالي كمية تقدر بنحو 204 آلاف طن، مستوردة من قبل 880 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل فول الصويا والقمح وزيوتًا متنوعة.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها إندونيسيا وروسيا والبرازيل والصين، من بين إجمالي 87 دولة صدرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 519 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بإجمالي 267 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 264 رسالة.

الإفراج عن 1172 رسالة غذائية

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1172 رسالة غذائية تحت التحفظ «إفراج مؤقت»، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 520 رسالة.

وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 106 رسائل، كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ52 مستوردًا خلال الفترة نفسها.

التحفظ على رسائل غذائية غير مطابقة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 74 مأمورية تحفظ شملت المرور على 91 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 221 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

متابعة المخابز وتوريد القمح

نفذت الهيئة عددًا من الزيارات التفتيشية على المخابز، بواقع 4 زيارات للمخابز البلدية و6 زيارات للمخابز السياحية، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن إنتاج وتداول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، تشارك الهيئة، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام أعمال لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي معوقات قد تواجهها.

كما تمت إضافة فترة عمل مسائية من الساعة 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل لاستلام المحصول من المزارعين، تيسيرًا عليهم.

1709 مخازن مسجلة لدى الهيئة

واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 24 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، البحر الأحمر، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، مرسى مطروح، جنوب سيناء، دمياط وسوهاج.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1709 مخازن.

150 شكوى وحملات على 834 منشأة

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 150 شكوى من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وتمت معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 834 منشأة غذائية بمحافظات الإسكندرية، الغربية، المنوفية، دمياط، شمال سيناء، أسوان، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، جنوب سيناء، الدقهلية، البحيرة، قنا، الأقصر ومدينة العبور.

واستهدفت الحملات التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

2229 فرعًا لـ64 سلسلة تجارية

نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 37 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، المنيا، السويس، المنوفية، الأقصر وقنا.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2229 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.

تسجيل 68 مكملًا غذائيًا

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها لدعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 68 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 590 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 مأموريات رقابية، واعتماد 10 شركات عاملة في القطاع، إلى جانب إصدار 15 شهادة بيع حر و97 موافقة إعلانية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 730 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 655 معاينة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، واستوفت 414 منشأة اشتراطات التسجيل.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 82196 منشأة من المحال العامة.

حملات مكثفة على الألبان والمنشآت السياحية

نفذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب و10 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، بني سويف، المنيا وشمال سيناء.

كما تم سحب عينات من الألبان لتحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء والمواصفات القياسية، بهدف التحقق من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 82 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، السويس، الأقصر، بورسعيد، أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، مرسى مطروح، المنوفية، الفيوم ودمياط.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، سوهاج، الدقهلية، القليوبية، البحر الأحمر، الأقصر وقنا.

رقابة على المجازر والمغلفات الحيوانية

نفذت الإدارة العامة للمجازر 32 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومجازر اللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 112 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الفيوم، بني سويف والبحيرة.

واستهدفت الحملات مراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، كما تم تسجيل مجزر دواجن جديد خلال الأسبوع الماضي.

وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

832 منشأة في قطاع الأسماك

نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 13 زيارة ميدانية بمحافظات القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة وبورسعيد.

وشملت الزيارات مراكب وسفن الصيد، ومصانع الأسماك، وموردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة إلى 832 منشأة، تتنوع بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

الرقابة على 6205 منشآت غذائية

نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 240 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة.

وخلال الأسبوع الماضي، تم توجيه 1538 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 6205 منشآت غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 71 سيارة تبريد وتجميد «ثلاجة» بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1546 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 44 منشأة غذائية.

حملات مشتركة لضبط الأسواق بالمحافظات

وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

138 كجم أغذية منتهية الصلاحية في الغربية

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 19 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري، شملت المرور على 155 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 138 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة استهدفت 44 منشأة غذائية غير مرخصة، للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة صحة المواطنين.

كما تم تحرير 24 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة التي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 24 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 800 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات أخرى منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 10 أطنان و500 كجم من ملح الطعام معبأة داخل أحد الأماكن غير المرخصة وغير المؤهلة لتعبئة أي مواد غذائية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة، تم تنفيذ 20 حملة توعوية لتوعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.

كما تم تنفيذ 39 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات، إلى جانب تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

التحفظ على 5.4 طن لحوم ودواجن بالقليوبية

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع المحافظة ورئاسة مجلس المدينة ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك.

وشملت الحملات المرور على 22 منشأة غذائية بمراكز العبور وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة وقليوب، إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 5 أطنان و473 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها لظهور علامات الفساد الظاهري، إلى جانب إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى ظهرت عليها علامات التغير في الخواص الطبيعية.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء، مع التأكيد على أهمية التسجيل لدى الهيئة ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المنظمة.

ضبط منشأتين غير مرخصتين في المنوفية

نفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 8 حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين، شملت المرور على 14 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط منشأتين تداران دون ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، إحداهما تقوم بصناعة حلوى المولد والأخرى بتعبئة الزيوت.

وتبين استخدام كميات من المواد الخام غير المدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن عدم وجود مستندات تثبت مصدر بعض المواد الخام المستخدمة.

كما كشفت أعمال الفحص عن افتقار المنشأتين إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على سلامة المنتجات وصحة المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

كما كشفت الحملات عن مخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم توعية أصحاب تلك المنشآت بضرورة تحسين منظومة سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة.

ضبط 77 طن عسل في الأقصر وقنا

نفذ فرعا الهيئة بمحافظتي الأقصر وقنا 20 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات ومجلس المدينة.

وشملت الحملات المرور على 53 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتجات أخرى ظهرت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط 77 طنًا من العسل و150 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على 105 علب حلوى المولد بأحد المصانع غير المسجلة لدى الهيئة، لحين استكمال إجراءات التسجيل.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

إعدام 163 كجم أغذية في دمياط

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة والإدارة التموينية وإدارة المجازر وجهاز حماية المستهلك.

وشملت الحملات المرور على 30 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن فارسكور ودمياط القديمة وكفر البطيخ ورأس البر والزرقا.

وأسفرت الحملات عن إعدام 163 كجم من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات التغير في خواصها الطبيعية، بناءً على طلب مالك المنشأة وبحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، بما يضمن عدم تداولها بالأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

ضبط 3.4 طن لحوم ودواجن في الدقهلية

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 6 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وشملت الحملات المرور على 35 منشأة غذائية بمراكز جمصة ومحل الدمنة والسنبلاوين والمنزلة وحي غرب المنصورة ومركز المنصورة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 24 محضر ضبط لكميات من المواد الغذائية تقدر بـ3 أطنان و406 كجم من اللحوم والدواجن المجمدة ومصنعاتها غير الصالحة للتداول، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

ضبط 1.4 طن أغذية مجهولة المصدر بسوهاج

نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 19 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين وحي شرق ومجلس مدينة أخميم.

وشملت الحملات المرور على 75 منشأة غذائية بنطاق مراكز طهطا ودار السلام وسوهاج وأخميم وساقلتة والبلينا وحي شرق وحي غرب.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1400 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى ثبت تغير خواصها الطبيعية، إلى جانب تنفيذ 14 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال المخالفات المضبوطة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ضبط حلوى مجهولة المصدر في الوادي الجديد

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية، شملت المرور على 18 منشأة غذائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر ضبط والتحفظ على 250 قطعة حلوى مولد مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لعدم حمل العاملين بالمنشأة شهادات صحية سارية.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

ضبط أغذية مخالفة في كفر الشيخ

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ حملتين تفتيشيتين مشتركتين بالتعاون مع مديرية التموين، شملتا المرور على 9 منشآت غذائية.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية غير الصالحة للتداول، مع تحرير محضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط أكثر من 10 أطنان أغذية في الفيوم

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 4 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 25 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان و295 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين ممارسات سلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة واستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

توصية بغلق مصنع في بني سويف

نفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف 3 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 11 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر ضبط والتحفظ على 2 طن و168 كجم من الدواجن واللحوم المجمدة، إلى جانب تحرير محاضر لعدم وجود التراخيص اللازمة وتدني الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

كما تم تحرير محضر توصية بغلق أحد المصانع لكونه يشكل خطرًا على صحة المواطنين، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ إجراءات الغلق الإداري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

«سلامة الغذاء» تناشد المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات

ناشدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل مباشرة مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100، اتصالًا أو عبر واتساب، أو من خلال الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني [email protected]، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.