قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى للمزارعين.. انخفاض الإجهاد الحراري يحمي المحاصيل الجديدة والمتأخرة

المحاصيل
المحاصيل
محمد البدوي

مع بداية شهر «مسرى» القبطي، تدخل البلاد مرحلة جديدة من الموسم الزراعي تتزامن مع تراجع تدريجي في حدة التأثيرات الحرارية، وهو ما يمثل انفراجة للمحاصيل الزراعية التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. 

استمرار الأجواء الحارة

ورغم استمرار الأجواء الحارة ووصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة، فإن انخفاض قوة الإشعاع الشمسي والطاقة الحرارية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تراجع الحرارة تدريجيًا، قد يسهم في تقليل معدلات الإجهاد الحراري على النباتات.

تراجع أسعار المحاصيل الزراعية مع انخفاض النفط وتهدئة مخاوف الحرب مع إيران

 أهمية خاصة للمحاصيل

ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة للمحاصيل الجديدة والمتأخرة، التي تمر بمراحل حساسة من النمو، فضلًا عن محاصيل الفاكهة التي تقترب من مراحل الحصاد، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

تغير المناخ والمحاصيل الزراعية

تأثير «مسرى» على المحاصيل

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن شهر «مسرى» بدأ اليوم، ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، موضحًا أن «مسرى» و«أبيب» من الشهور القبطية المصرية القديمة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالزراعة وحالة الطقس.

وأشار إلى أن المصريين القدماء استطاعوا ربط هذه الشهور بالتغيرات المناخية والظروف الجوية التي تؤثر على الأنشطة الزراعية، لافتًا إلى أن هذه العلاقة ما زالت حاضرة رغم التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن شهر «أبيب» الذي انتهى مؤخرًا يعد من أكثر شهور السنة ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الأجواء الحارة لا تزال مستمرة حاليًا، إلا أن المؤشرات تشير إلى بدء تراجع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

تعزيز المخزون من المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف أن ارتفاع معدلات الرطوبة خلال شهر «مسرى» قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بشكل نسبي، رغم الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة الفعلية.

تراجع الإشعاع الشمسي والطاقة الحرارية

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن قوة الإشعاع الشمسي والطاقة الحرارية التي قد تتسبب في مشكلات للمحاصيل الزراعية أو تؤثر على الصحة العامة، ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

تغير المناخ والمحاصيل الزراعية

وأوضح أن درجات الحرارة قد تصل حاليًا إلى نحو 38 و39 درجة مئوية، مع تسجيل درجات أقل قليلًا في محافظات الصعيد، إلا أن تراجع شدة الإشعاع الشمسي يمثل عاملًا مهمًا في تقليل التأثير الحراري على النباتات.

«القبة الحرارية» مستمرة على الدلتا والوجه البحري

وأشار فهيم إلى استمرار وجود بقايا «القبة الحرارية» فوق مناطق الدلتا والوجه البحري، وهو ما أدى إلى ظاهرة غير معتادة في التدرج الحراري بين مناطق الجمهورية.

وأوضح أن درجات الحرارة المسجلة في الدلتا والوجه البحري والقاهرة أصبحت في بعض الأحيان أعلى من درجات الحرارة في محافظات مثل المنيا وأسيوط وبني سويف، وهو ما يخالف التدرج الجغرافي المعتاد لدرجات الحرارة في مصر.

المحاصيل الزراعية

وأرجع ذلك إلى استمرار تأثير القبة الحرارية على مناطق الدلتا والوجه البحري.

رياح شمالية تلطف الأجواء مساءً

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تعرض بعض المناطق لهبات رياح قوية نسبيًا، إلا أنها ستكون في الغالب رياحًا شمالية، وهو ما يساعد على تحسين الأجواء وتلطيفها مع نهاية اليوم.

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات المساء سيسهم في تقليل الإحساس بالحرارة ليلًا، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترات التي شهدت ذروة الموجات الحارة.

بشرى للمحاصيل الجديدة والمتأخرة

وأكد فهيم أن التراجع المتوقع في الحرارة والإجهاد الحراري يمثل عاملًا إيجابيًا للمحاصيل الزراعية، خاصة النباتات الجديدة التي لا تزال في مراحل الزراعة والنمو الأولى.

وأوضح أن من أبرز هذه المحاصيل الطماطم والباذنجان والفلفل، إلى جانب العروات الجديدة من عدد من المحاصيل الأخرى، والتي تحتاج إلى ظروف حرارية أكثر اعتدالًا لاستكمال مراحل نموها بصورة جيدة.

المانجا والرمان والتمور تستفيد من تراجع الحرارة

وأشار إلى أن تأثير انخفاض الإجهاد الحراري لن يقتصر على المحاصيل الجديدة، بل سيمتد أيضًا إلى بعض محاصيل الفاكهة المتأخرة، وفي مقدمتها المانجا والرمان والتمور.

كما لفت إلى أن محصول الزيتون، الذي يمر حاليًا بمراحله الأخيرة، يمكن أن يستفيد كذلك من تحسن الظروف الحرارية.

المحاصيل الغذائية

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه المحاصيل لن تتعرض لمستويات التأثير الحراري نفسها التي شهدتها خلال السنوات الماضية، مع تراجع حدة الإجهاد الحراري خلال الفترة المقبلة.

مسرى الموسم الزراعي درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الإشعاع الشمسي الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد