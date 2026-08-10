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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد مزارع كلية الزراعة بمشتهر ويشهد موسم حصاد السمك البلطى

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بكلية الزراعة بمشتهر، لمتابعة أعمال التطوير بالكلية والوقوف على معدلات الإنتاج بالمزارع السمكية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد خاطر، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد شعبان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حامد الزعبلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
واستهل رئيس الجامعة جولته بافتتاح موسم حصاد أسماك البلطي بالمزارع السمكية المفتوحة، مشيدا بالدور الذي تقوم به كلية الزراعة في خدمة المجتمع، والاستفادة من إمكانياتها العلمية والبحثية في تنمية الثروة السمكية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية بكلية الزراعة، والعمل على مضاعفة إنتاجها بصورة مستمرة، إلى جانب إنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ، مشيرا إلى ان الكلية تضم تفقد  8 أحواض للمزارع السمكية المكثفة ، و6 أحواض للزراعة المكشوفة ويصل إنتاج الحوض الواحد إلى نحو طن ونصف سنويا.


وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة تتبنى نموذج "الجامعة المنتجة"، من خلال استثمار إمكانيات كليتي الزراعة والطب البيطري في دعم الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية، بما يعزز الدور الخدمي والمجتمعي للجامعة، فضلًا عن ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، والمساهمة في إيجاد حلول علمية وتطبيقية للمشكلات التي تواجه قطاعي الزراعة والإنتاج.
وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم العمل على التوسع في إنتاج أنواع جديدة من الأسماك، ومن بينها الجمبري، مع تطوير معدلات الإنتاج وفقا لنتائج البحوث العلمية والتخصصات المختلفة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة بالكلية.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى وقاية النبات بكلية الزراعة، والذي يضم معامل تدريبية وبحثية، وقاعات للمناقشات، بالإضافة إلى مكاتب لأعضاء هيئة التدريس.
واطلع الدكتور ناصر الجيزاوي على معدلات تنفيذ أعمال التطوير، موجها بضرورة التأكيد على جودة التنفيذ والتشطيبات النهائية، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للمنشآت وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة.

القليوبية جامعة بنها كلية الزراعة حصاد السمك المزارع السمكية

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