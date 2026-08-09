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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن برنامج التبادل الطلابي .. طلاب جامعة بنها يواصلون تدريبهم الإكلينيكي والتخصصي في رومانيا

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

تواصل جامعة بنها تنفيذ برنامج التبادل الطلابي مع جامعة جورج إميل بالاد للطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا في رومانيا، والذي يتيح لطلاب الجامعة فرصا متميزة للتدريب الإكلينيكي والتخصصي، والتعرف على أحدث الممارسات الطبية والعلمية داخل المؤسسات الأكاديمية والصحية الأوروبية وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم برامج الحراك والتبادل الدولي، وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والطبية الدولية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا ببرامج التبادل والحراك الدولي، باعتبارها أحد المحاور المهمة في تطوير العملية التعليمية وإكساب الطلاب خبرات علمية وعملية تتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأكد " الجيزاوي " أن إتاحة فرص التدريب للطلاب داخل جامعات ومؤسسات طبية دولية تمثل إضافة مهمة إلى مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، مشيرًا إلى أن جامعة بنها حريصة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الحديثة.
وأضاف رئيس الجامعة أن برامج التبادل الطلابي لا تقتصر على الجانب التدريبي فقط، وإنما تسهم أيضًا في تعزيز التواصل الثقافي والعلمي بين الطلاب من مختلف الدول، وتدعم بناء كوادر علمية قادرة على المنافسة في بيئة العمل الدولية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي أن مشاركة الجامعة في برامج الحراك الأكاديمي الدولي تأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها لتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات المشاركين وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.
وشهد البرنامج مشاركة الدكتورة زينب جودة والدكتورة سماح نبيل في التدريب بقسم الباثولوجي والمعامل المتخصصة بالمستشفى الجامعي، حيث اطلعتا على بيئة العمل المعملية وأساليب الفحص والتشخيص، إلى جانب التعرف على الإجراءات والممارسات الحديثة في المجالات الطبية والمعملية.
كما شاركت الدكتورة سلوى عباس والدكتورة ريهام محمود في التدريب بقسم العناية المركزة والتخدير بالمستشفى، حيث أتاح البرنامج فرصة للتعرف على آليات العمل داخل الأقسام الإكلينيكية المتخصصة، ومتابعة الممارسات الحديثة في التعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب أساليب التخدير والرعاية الطبية المتقدمة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها التبادل الطلابي الممارسات الطبية

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