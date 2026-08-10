رئيس النواب يهنئ المحررين البرلمانيين بمناسبة انتخاب مجلس جديد للشعبة

نقل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، تهنئة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى المحررين البرلمانيين، بمناسبة انتخاب مجلس جديد لشعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين لعام ٢٠٢٦ والتي أجريت بنقابة الصحفيين أمس ٩ أغسطس، وفاز فيها الكاتب الصحفي محمد يوسف، بمقعد الرئيس ، كما فاز بعضوية المكتب التنفيذي للشعبه الكتاب كل من: محمد المنسي، حمدي مبارز، محمد حمدي، وهشام الصافوري، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الأمين العام لمجلس النواب عن تقدير المستشار رئيس المجلس لدور الصحافه البرلمانية في نقل صورة دقيقة وأمينة لما يدور تحت قبة البرلمان، من خلال تغطية أعماله ومناقشاته بكل موضوعية ومصداقية.

وأكد المستشار أحمد مناع على حرص الأمانة العامة لمجلس النواب على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للمحررين البرلمانيين لتمكينهم من أداء رسالتهم في نقل الصورة كاملة وبمهنية لما يدار في جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه.