شريف فتحي: السياحة قطاع مهم لـ الاقتصاد القومي.. ونواب: التنمية تفتح أسواقًا جديدة وتزيد تدفق النقد الأجنبي

شريف فتحي: السياحة أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي

برلماني: السياحة تلعب دورا كبيرا في دعم موارد الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي

برلمانية: دعم الاستثمار السياحي يمثل محورًا أساسيًا في خطة التطوير

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة لـ الاقتصاد القومي، وخاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

وأكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي، وذلك لما يمثله القطاع في دعم موارد الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار “مسعود” في تصريح لـ" صدى البلد" إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية ، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص العمل وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بها، موضحا أن دعم القطاع السياحي ورفع قدرته التنافسية يمثلان أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متنوعة وتاريخية وطبيعية.



فتح أسواق جديدة



وأشار إلى أهمية استمرار الدولة في تنفيذ خطط الترويج للمقصد السياحي المصري وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت والخدمات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بقطاع السياحة وتعظيم عوائده على الاقتصاد القومي.

من جانبها، أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن أهمية قطاع السياحة للاقتصاد القومي، تؤكد ضرورة التعامل مع القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل .



وأشارت “ أبو زيد” إلى أن النهوض بالقطاع السياحي، يتطلب استمرار العمل على تطوير المقاصد السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للسائحين، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا ويزيد من جاذبية المقصد السياحي المصري.

التوسع في الترويج للمقصد السياحي المصري



وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية، مع التركيز على الأسواق الواعدة، وتنويع المنتج السياحي وعدم الاعتماد على نمط واحد، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين.

وأكدت أن دعم الاستثمار السياحي يمثل محورًا أساسيًا في خطة التطوير، مطالبة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات فندقية جديدة، خاصة في المناطق التي تتمتع بمقومات سياحية كبيرة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع قدرة مصر على استقبال أعداد أكبر من السائحين.