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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على شروط وآليات المشاركة في مسابقة تطوير ميدان الجزيرة بمدينة أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعلنت محافظة أسوان، فى ضوء استكمال إجراءات المسابقة التى أعلنت عنها لتقديم أفضل رؤية تصميمية لتطوير ميدان الجزيرة وإقامة بوابة حضارية تليق بمكانة زهرة الجنوب، عن فتح باب التقدم أمام جميع أصحاب المواهب والأفكار الإبداعية وفقاً لشروط وآليات المشاركة ومواعيد تسليم التصميمات .

فتح باب المشاركة أمام المبدعين

تتضمن المسابقة إتاحة المشاركة أمام المهندسين والمصممين والفنانين والتشكيليين والمبدعين، وكل من لديه رؤية تصميمية قابلة للتنفيذ، دون اشتراط الانتماء إلى مهنة أو تخصص بعينه، مع الالتزام بالمساحة المحددة للموقع ومراعاة طبيعة المكان وعلاقته بشبكة الطرق والحركة المرورية والمحيط العمرانى ، وعدم قطع أى أشجار حالية.

معايير وضوابط التصميم

تشترط المسابقة مراعاة حرم الطريق وعروض الأرصفة والتشجير والعناصر الجمالية والهوية البصرية والمحلية لأسوان، إلى جانب الثقافة المحلية والسياق العمرانى المحيط، مع تفضيل استخدام المواد المحلية والعناصر المستوحاة من البيئة الأسوانية بما يعزز الهوية المميزة للمشروع ، مع تنوع الإستعمالات ما بين فراغ عام ، مناطق خضراء ، مناطق جلوس ، مسارات مشاه .. ألخ .

آليات وموعد تسليم التصميمات

تُقدم التصميمات بصيغة DWG أو PDF، على أن تتضمن العناصر اللازمة لإظهار الفكرة بصورة واضحة، مع إرفاق إقرار موقع من المتقدم بأحقيته فى التصميم وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، وتسليم نسخة على CD بالمكتب الفنى لمحافظة أسوان بالديوان العام ، وتُستقبل التصميمات يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 3 مساءً، فيما عدا يوم الجمعة، على أن يكون الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 هو آخر موعد للتقديم .

جوائز مالية وتكريم لأفضل 3 تصميمات

وتقديراً للإبداع والتميز، سيتم رصد جوائز ومكافآت مالية قيمة لأفضل ثلاثة تصميمات يتم إختيارها من خلال لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من محافظة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وكلية الهندسة بجامعة أسوان ، ونقابة المهندسين بأسوان ، مع إعطاء شهادات لكافة المشاركين والمتقدمين .

تكريم المتميزين.. وتوثيق أسم صاحب التصميم الفائز

كما تقرر تكريم أصحاب أفضل ثلاثة تصميمات من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تقديراً لإبداعاتهم ومشاركتهم فى تقديم رؤية جديدة لتطوير أحد الميادين المهمة بالمحافظة ، كما سيتم الإعلان عن أسم صاحب التصميم الذي يقع عليه الإختيار للتنفيذ، وتوثيق اسمه بإعتباره صاحب الرؤية التصميمية للمشروع، تقديراً لإسهامه وإبداعه في تقديم هذا العمل الحضارى .

رؤية حضارية تليق بأسوان

وتؤكد محافظة أسوان أن تقييم المشاركات سيستند إلى قيمة الفكرة وجودة التصميم ومدى ملاءمته لهوية أسوان وسياقها المحلى وقابليته للتنفيذ وتكلفة التنفيذ ، بهدف إتاحة الفرصة أمام أوسع قاعدة من المبدعين للمساهمة فى تطوير أحد المواقع المهمة بالمدينة .

وتدعو المحافظة جميع الموهوبين والمبدعين وأصحاب الرؤى التصميمية إلى المشاركة فى المسابقة، والمساهمة فى تقديم رؤية حضارية تعكس تاريخ أسوان وثقافتها وهويتها المحلية ومكانتها السياحية والإفريقية، وتواكب تطلعات المحافظة ضمن رؤية أسوان 2040 . 

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