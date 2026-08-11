عبد الحميد الشربيني يكشف تحركات الأهلي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية

كشف الناقد الرياضي عبد الحميد الشربيني عن تحركات النادي الأهلي خلال الأيام الأخير قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تعمل على إتمام التعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضح الشربيني، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يقترب أيضًا من ضم محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، في إطار خطة النادي لاستكمال تدعيماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي نجح في إبرام عدد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي، لكنه لا يزال بحاجة إلى تدعيم مركز قلب الدفاع، معتبرًا أن الخط الخلفي يمثل أحد أبرز الاحتياجات التي يجب أن تعمل الإدارة والجهاز الفني على حلها قبل بداية الموسم الجديد.