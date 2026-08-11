فستان نانسي عجرم قبل التعديل.. شاهد النسخة الأصلية من التصميم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف النسخة الأولى من فستان نانسي عجرم الذي ظهرت به في الساحل الشمالي، قبل إجراء التعديلات النهائية على التصميم.



وتوضح الصورة ظهور عارضة أزياء بالفستان في نسخته الأولى، إلى جانب صورة من عرض الأزياء، ثم الإطلالة النهائية التي ظهرت بها نانسي، ما أظهر اختلافًا واضحًا في بعض تفاصيل التصميم بين النسختين.



وجاء الفستان في تصميم قصير ومجسم باللون الأوف وايت، مع تطريزات وتفاصيل لامعة، بينما ظهرت النسخة النهائية على نانسي بإضافات وتعديلات جعلت الإطلالة أكثر اختلافًا عن الشكل الأصلي.



وأثارت الصور اهتمام متابعي الموضة، خاصة مع المقارنة بين الفستان قبل التعديل وبعد أن أصبح الإطلالة النهائية لنانسي عجرم.