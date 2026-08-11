محمود القياتي: ذروة الموجة الحارة اليوم وغدًا.. والحرارة تتجاوز 45 درجة جنوبًا

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء ذروة الموجة الحارة التي تتأثر بها مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها على أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار.

وقال القياتي خلال صباح الخير يا مصر، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى نحو 40 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة، في الوقت الذي تتخطى فيه درجات الحرارة حاجز 45 درجة على مناطق من جنوب البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب الرطوبة

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، حيث يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة، لافتًا إلى أن الفارق بين الحرارة المقاسة والمحسوسة يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

وأشار إلى أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية.

وأضاف أن الأجواء تميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

رياح جنوبية غربية تحسن الأجواء نسبيًا

وأشار القياتي إلى أن الرياح المؤثرة خلال الفترة الحالية ستكون جنوبية غربية، موضحًا أن نشاطها يساعد على تحسن نسب الرطوبة مقارنة بالأيام والفترات الماضية.

وأكد أن تحسن الرطوبة نسبيًا لا يعني انتهاء الموجة الحارة، حيث تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، خاصة مع وصولها إلى ذروة الارتفاع اليوم وغدًا.

الموجة الحارة مستمرة حتى الأحد

وكشف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الأجواء شديدة الحرارة والرطبة ستستمر حتى الأحد 16 أغسطس.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية خلال هذه الفترة بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 39 و40 درجة، في حين تتراوح على مناطق جنوب البلاد بين 41 و44 درجة مئوية.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وحذر القياتي من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية.

الأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة، شدد القياتي على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، مع الحرص على شرب السوائل بصورة كافية وتقليل المجهود البدني خلال ساعات الذروة.

وأكد أن متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة مهمة، خاصة في ظل استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الشهر الجاري.