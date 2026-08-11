صراع العمالقة.. كين ومبابي وهالاند في سباق هدافي أوروبا خلال 2026

تشهد منافسات كرة القدم العالمية صراعا قويا بين أبرز المهاجمين لا يقتصر على عدد الأهداف المسجلة فقط وإنما يمتد إلى معدل التسجيل وقدرة كل لاعب على صناعة الفارق مع ناديه ومنتخب بلاده في مختلف المسابقات.

ومع استمرار المنافسة بين كبار نجوم الكرة العالمية خلال عام 2026 كشفت الأرقام عن تفوق واضح للمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ في قائمة أفضل الهدافين من حيث معدل التسجيل.

هاري كين.. القمة بفارق كبير

وبحسب إحصائية منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات والتي تضم مباريات الأندية والمنتخبات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إلى جانب الكؤوس المحلية والمسابقات الأوروبية تصدر هاري كين قائمة أفضل الهدافين من حيث معدل التسجيل خلال عام 2026.

وسجل المهاجم الإنجليزي 38 هدفا خلال 35 مباراة بمعدل بلغ 1.09 هدف في المباراة الواحدة ليصبح اللاعب الوحيد في القائمة الذي تخطى حاجز هدف واحد في كل مباراة.

ويعكس هذا المعدل الاستثنائي الحالة التهديفية المميزة التي يعيشها كين بعدما واصل تأكيد مكانته كواحد من أخطر المهاجمين في كرة القدم العالمية.

مبابي وصيفا وديمبيلي في المركز الثالث

وجاء الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في المركز الثاني بالقائمة بعدما أحرز 24 هدفا خلال 32 مباراة بمعدل 0.75 هدف في المباراة.

وحل مواطنه عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان في المركز الثالث بعدما سجل 22 هدفًا خلال 36 مباراة، بمعدل 0.61 هدف في المباراة.

أما البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد فجاء في المركز الرابع برصيد 22 هدفًا خلال 38 مباراة، وبمعدل 0.58 هدف في المباراة.

هالاند في المركز السابع

واحتل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المركز السابع في القائمة، بعدما سجل 20 هدفًا خلال 35 مباراة، بمعدل 0.57 هدف في المباراة.

وتوضح الأرقام أن هاري كين يملك أفضل معدل تهديفي بين أبرز نجوم القائمة، بينما تستمر المنافسة بقوة خلفه، في ظل وجود أسماء بارزة مثل مبابي وديمبيلي وفينيسيوس جونيور وهالاند.

قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال 2026

وجاء ترتيب أبرز الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من حيث معدل التسجيل خلال عام 2026 كالتالي:

هاري كين: 38 هدفًا في 35 مباراة – معدل 1.09 هدف للمباراة.

كيليان مبابي: 24 هدفًا في 32 مباراة – معدل 0.75 هدف للمباراة.

عثمان ديمبيلي: 22 هدفًا في 36 مباراة – معدل 0.61 هدف للمباراة.

دينيز أونداف: 21 هدفًا في 34 مباراة – معدل 0.62 هدف للمباراة.

ميكيل أويارزابال: 21 هدفًا في 35 مباراة – معدل 0.60 هدف للمباراة.

فينيسيوس جونيور: 22 هدفًا في 38 مباراة – معدل 0.58 هدف للمباراة.

إيرلينج هالاند: 20 هدفًا في 35 مباراة – معدل 0.57 هدف للمباراة.

خفيتشا كفاراتسخيليا: 16 هدفًا في 30 مباراة – معدل 0.53 هدف للمباراة.

إسماعيلا سار: 18 هدفًا في 35 مباراة – معدل 0.51 هدف للمباراة.

فيكتور جيوكيريس: 20 هدفًا في 40 مباراة – معدل 0.50 هدف للمباراة.

فلورين بالوجون: 16 هدفًا في 32 مباراة – معدل 0.50 هدف للمباراة.

أولي واتكينز: 16 هدفًا في 33 مباراة – معدل 0.48 هدف للمباراة.