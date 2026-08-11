عباس شومان: استخدام اسم شخص دون علمه جريمة تستوجب العقاب

أكد الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن استخدام اسم أي شخص دون علمه لأي غرض يُعد جريمة يجب أن يُعاقب مرتكبها عقابًا رادعًا، حمايةً للناس من استغلال أسمائهم دون علمهم.

وشدد فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ضرورة أن يتأكد كل شخص بشكل فوري من عدم استغلال اسمه أو استخدامه دون علمه.

في سياق اخر، ردّ الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على التصريحات التي أدلى بها المرشح الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد بشأن مصر.

وكتب شومان عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “سائق التاكسي في مصر أحب إلينا من ناكري الجميل أمثالك حتى إن وصلت إلى الرئاسة نفسها”، في إشارة إلى تصريحات عبد الرحمن السيد خلال مؤتمر صحفي.

وكان عبد الرحمن السيد قال في مؤتمر صحفي: “لولا هجرة والدي إلى أمريكا لكنت سائق سيارة أجرة في مصر”، وهو التصريح الذي أثار تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومنتقد.